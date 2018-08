Atriz revela que foi o seu companheiro de então, Anthony Bourdain, quem pagou ao ator Jimmy Bennett para que este deixasse de chantageá-la.

Asia Argento nega acusação de assédio

Atriz revela que foi o seu companheiro de então, Anthony Bourdain, quem pagou ao ator Jimmy Bennett para que este deixasse de chantageá-la.

A atriz Asia Argento negou a acusação de assédio, o alegado acordo extra-judicial e também que tenha mantido relações sexuais com o ator Jimmy Bennett, afirmando que foi o seu companheiro de então, o chef Anthony Bourdain, que morreu no passado mês de junho, quem pagou para que Bennett deixasse de chantageá-la.

"Sinto-me profundamente chocada com estas notícias absolutamente falsas", afirmou Argento, num comunicado divulgado através da rede social Twitter. "E nunca tive relações sexuais com Bennett", acrescentou a atriz, contrariando a notícia publicada pelo diário The New York Times.

Numa altura em que Argento acabara de denunciar Harvey Weinstein por assédio sexual e violação, Anthony Bourdain preferiu evitar qualquer confronto público em tribunal, optando por pagar a Bennett para que este não voltasse a tentar extorquir dinheiro à companheira. Entretanto, o advogado de Weinstein não perdeu tempo a aproveitar a notícia do jornal nova-iorquino e teceu críticas ao comportamento de quem acusara o seu cliente de forma veemente. "Essa notícia revela um altíssimo nível de hipocrisia por parte de Asia Argento, uma das vozes mais ferozes e que procuraram destruir Harvey Weinstein", indicou Ben Brafman, em comunicado revelado pela revista Hollywood Reporter.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.