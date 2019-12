Os britânicos vão a votos quinta-feira para escolher o novo governo. As mais recentes sondagens apontam para a vitória do Partido Conservador com vantagem de de 10 %

As principais promessas dos partidos para as eleições no Reino Unido

Os britânicos vão a votos quinta-feira para escolher o novo governo. As mais recentes sondagens apontam para a vitória do Partido Conservador com vantagem de de 10 %

As eleições legislativas britânicas foram antecipadas para 12 de dezembro, quinta-feira, com o objetivo principal de romper o impasse existente no processo do ‘Brexit', mas os partidos apresentaram programas com mais medidas para aplicarem durante cinco anos no poder.

Estas são algumas das principais promessas dos diferentes partidos:

Partido Conservador:



- Retomar o processo legislativo do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado por Boris Johnson antes do Natal e concretizar a saída da UE a 31 de janeiro.

- Investir 20 milhões de libras (24 mil milhões de euros) no serviço nacional de saúde e contratar mais 50 mil enfermeiros.

- Contratar mais 20.000 polícias para Inglaterra e País de Gales.

- Congelamento dos valores do IVA, imposto sobre o rendimento e contribuições sociais.

- Introduzir sistema de imigração por pontos para regular entrada de trabalhadores.

Partido Trabalhista:

- Renegociar o acordo de saída da UE e submetê-lo a referendo com uma opção para o Reino Unido permanecer na UE, no espaço de seis meses.

- Investir 400 mil milhões de libras (475 mil milhões de euros) num "Fundo de Transformação" do país, com especial incidência nos transportes, ambiente, habitação, educação e saúde.

- Nacionalização de empresas ferroviárias, de distribuição de energia, água, correios e telecomunicações.

- Abolição das propinas universitárias.

- Internet de banda larga gratuita para domicílios e empresas até 2030.

Partido Liberal Democrata:



- Revogar o processo do ‘Brexit' e aplicar os 50 mil milhões de libras (60 mil milhões de euros) resultantes de um potencial crescimento económico nos serviços públicos, incluindo contratar 20.000 professores.

- Investir 100 mil milhões de libras (119 mil milhões de euros) até 2025 para combater alterações climáticas e tornar 80% da energia renovável até 2030.

- Infantários gratuitos para crianças entre dois e quatro anos.

Partido Nacionalista Escocês:



- Organizar referendo à independência em 2020 e manter Escócia na UE.

- Promover segundo referendo ao ‘Brexit' e fazer campanha pela opção para permanecer.

- Acabar com armamento nuclear britânico.

Partido Verde:

- Investir 100 mil milhões de libras (119 mil milhões de euros) por ano para combater alterações climáticas, reduzindo e neutralizando as emissões de dióxido de carbono no país até 2030.

- Promover segundo referendo ao ‘Brexit' e fazer campanha pela opção para permanecer.

Plaid Cymru (partido nacionalista galês):



- "Revolução de empregos verdes" com investimento de 20 mil milhões de libras (24 mil milhões de libras).

- Promover segundo referendo ao ‘Brexit' e fazer campanha pela opção para permanecer.

Partido do Brexit:

- Sair da UE sem acordo, nos termos da Organização Mundial do Comércio, e negociar acordo de comércio livre.

- Acabar com a Câmara dos Lordes, reformar o sistema de voto para introduzir representação parlamentar proporcional e constituição escrita.

- Corte na imigração para menos de 50.000 pessoas por ano.



