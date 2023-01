Depois de dois anos de pandemia, os grandes espetáculos de fogo de artifício voltaram a fazer brilhar os céus das principais cidades do mundo.

2023

As imagens da passagem de ano pelo mundo

As grandes celebrações de ano novo regressaram ao fim de dois anos de pandemia de covid-19, marcados por restrições sanitárias.

Finalmente, as pessoas puderam juntar-se em multidão para festejar a chegada de um novo ano e os espetáculos pirotécnicos voltaram a fazer brilhar os céus das principais cidades do mundo com muita luz e cor.

Veja em baixo as imagens das festas de boas-vindas um pouco por todo o mundo.

