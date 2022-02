Alguns estão "zangados" com Vladimir Putin. Outros são rápidos a defender o "grande" presidente e a denunciar a "propaganda" ocidental. A diáspora russa na Alemanha, a maior da União Europeia, está dividida após a invasão da Ucrânia.

"As fronteiras pertencem-nos". Na maior comunidade russa da UE, há quem defenda o "grande" Putin

A invasão militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia está a ser condenada em todo o mundo e são vários os países que já anunciaram sanções contra o Kremlin.

Na Alemanha, onde se concentra a maior comunidade russa na União Europeia, as opiniões estão divididas. Há quem condene o início da guerra e quem olhe para esta invasão com a legitimidade que Putin lhe conferiu.

"Tenho muito medo e ao mesmo tempo raiva de Putin", disse Maria Khristina à AFP. A russa de 29 anos, que trabalha em gestão, vive na cidade desde 2015, para onde foi estudar "mas também para fugir da Rússia". Vive na parte ocidental de Berlim, no distrito de Charlottenburg, apelidado de "Charlottengrad" na década de 1920, devido ao grande número de emigrantes dos Urais orientais, e é uma das cerca de 3,3 milhões de pessoas na Alemanha que vêm da antiga União Soviética.

Destes, 151.000 vivem na capital. Dividida entre os campos ocidentais e soviéticos até 1989, a capital está ainda mergulhada na cultura e arquitetura da era soviética, especialmente na sua parte oriental, onde se encontra a impressionante embaixada russa e numerosos memoriais. "Eu esperava este ataque, que é apenas uma luta de poder sem vergonha do presidente russo", diz a Maria, cujos bisavós também eram ucranianos. "Nada o deterá, nem mesmo sanções. Sou muito fatalista", admite.

Do outro lado da cidade, no que foi outrora Berlim Oriental, ocupada pelo Exército Vermelho após a Segunda Guerra Mundial, o assunto é inflamatório. "Devemos sempre opor-nos a todas as guerras, elas não levam a lado nenhum. São pessoas que lutam contra outras pessoas", diz Igor, um jovem de 30 anos que pede anonimato à AFP, ao falar em frente a uma igreja ortodoxa. "A igreja está dividida sobre este assunto delicado porque é muito político", disse ele à AFP antes de entrar com o sinal de um padre que o proibiu de falar.

No distrito de Marzahn, entre os bairros pré-fabricados Plattenbau, Sergei Vladim, 63, balanço para os dois lados. "A bomba não é uma solução mas, ao mesmo tempo, não é normal que a NATO tente expandir-se para a Europa de Leste. Putin sentiu que isto era uma agressão", explica Sergei, que chegou à Alemanha em 1994 com os pais.

"Um só povo"

Numa loja, ouve-se Vira, uma cliente ucraniana com um carrinho de bebé. "É muito sério, mas eu esperava-o. É injusto". Vira, que preferiu não dar o apelido à AFP, está a tentar reencontrar os primos em Berlim que tentam fugir de Kiev, mas "estão presos no trânsito".

"Os russos são terroristas", exclama um homem num parque de estacionamento. Para Mïla Svetlana, 53 anos, esta é uma afirmação falsa, explica à AFP. Embora queira favorecer a via diplomática, acredita que o "grande" Presidente Putin "só retaliou contra os ataques contra os separatistas" no leste da Ucrânia. "Ele tinha razão e só disparou contra o exército ucraniano", diz este russo, que se mantém informado através do canal pró-russo RT e do Whatsapp.

Esta é uma visão partilhada por Digat (nome fictício), 36 anos. "Os meios de comunicação ocidentais continuam a dizer que Putin é o mau da fita, mas isto é pura propaganda. A Rússia há muito que se defende contra as provocações ocidentais. Agora a sua paciência atingiu o seu limite", diz o jovem que veio para a Alemanha com os seus pais aos 11 anos de idade. "Somos um só povo com os ucranianos. Não deveria haver fronteiras porque elas pertencem-nos", justifica.

