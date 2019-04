As fotos de quem assistiu à tragédia de Notre Dame

O braço direito de Theresa May afirmou que tinha acordado com John McDonnell "um programa de reuniões na próxima semana" entre membros do Governo e líderes do Partido Trabalhista "para discutir coisas como normas de proteção do ambiente, direitos dos trabalhadores e relações de segurança entre o Reino Unido e a União Europeia (UE)".