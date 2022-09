O presidente da Lukoil – a segunda maior petrolífera russa- caiu esta quinta-feira da janela de um hospital, mas desde o início do ano já foram encontrados mortos mais cinco executivos de topo de empresas de energia russas.

As estranhas mortes de executivos de companhias de energia

Telma MIGUEL O presidente da Lukoil – a segunda maior petrolífera russa- caiu esta quinta-feira da janela de um hospital, mas desde o início do ano já foram encontrados mortos mais cinco executivos de topo de empresas de energia russas. A explicação das autoridades é sempre suicídio.

Já são vários os responsáveis de companhias de energia russas que morreram este ano em circunstâncias muito misteriosas. O mais recente foi Ravil Maganov, que segundo a agência noticiosa Interfax, morreu esta quinta-feira após cair de uma janela de um sexto andar do hospital em Moscovo onde estava a tratar-se de uma doença cardíaca. O homem, de 67 anos, era o presidente da administração da Lukoil, a segunda maior empresa de petróleo na Rússia.



No início da invasão da Ucrânia, num comunicado, a Lukoil expressava “uma enorme preocupação pelos trágicos eventos na Ucrânia” e pedia que se acabasse depressa o conflito armado. Segundo o relato do jornal Politico, Maganov era funcionário da Lukoil desde 1993 e há dois anos passou a presidir à companhia petrolífera.

Suicídios em Leninsky: um num dia, outro logo a seguir

Cair de uma janela de um hospital já é um evento raro e estranho. Mas coisas igualmente raras e estranhas aconteceram a outros altos funcionários de empresas de energia russas, nos últimos meses.

Também um outro responsável da Lukoil, Alexander Subbotin, morreu em maio, tendo o seu corpo sido encontrado na cave de um curandeiro. Segundo o Politico, os jornais russos explicaram a estranha morte com o facto de Subbotin ter ido na busca de uma cura para a ressaca e em vez disso ter sido envenenado com a mixórdia.

Da Gazprom - o nome que já todos conhecemos de cor como uma das principais origens do nosso mal para o inverno - ou das empresas associadas já morreram pelo menos três executivos de topo desde o início do ano. Segundo a versão oficial das agências notícias russas, a causa destas mortes foi suicídio.

Leonid Shulman, o responsável pelo departamento de transporte da Gazprom Invest foi encontrado morto na sua casa de campo na aldeia de Leninsky, perto de Leninegrado no dia 30 de janeiro – ainda antes do começo da invasão da Ucrânia, que se deu a 24 de fevereiro. Segundo a agência noticiosa russa RIA Novosti, foi encontrada uma nota de suicídio e é como suicídio que as autoridades classificaram o caso.

Logo no dia a seguir à entrada de tanques russos na Ucrânia, outro executivo de topo da Gazprom foi encontrado morto, na mesma aldeia, Leninsky. O corpo de Alexander Tyulakov foi encontrado na garagem a 25 de fevereiro. Também ele, oficialmente, se terá suicidado.

Matam a família e eles próprios a seguir

No início de abril, mais dois executivos russos se suicidaram, segundo as explicações das autoridades. Mas nestes casos com contornos ainda mais macabros.

O oligarca Sergey Protosenya, que ocupou o lugar de presidente da administração da companhia de gás russa Novatek, foi encontrado enforcado numa mansão em Espanha, em Lloret del Mar, perto de Barcelona. A sua mulher e filha também foram encontradas mortas, no mesmo sítio, tendo sido esfaqueadas. A explicação oficial foi de que terá sido o próprio Protosenya a matar a família tendo depois posto fim à própria vida.

O caso está a ser investigado como o resultado de violência doméstica extrema, mas ao jornal inglês Daily Mail, o filho de Protosenya, Fedor, questionou esta narrativa. Sugeriu que o seu pai foi assassinado. “Ele amava a minha mãe e ainda mais a minha irmã, Maria. Ele nunca lhes faria mal. Não sei o que se passou naquela noite, mas sei que o meu pai não lhes fez mal”. No dia dos acontecimento, Fedor Protosenya encontrava-se numa outra residência da família, em França.

No dia seguinte, um antigo oficial do Kremlin, Vladislav Avayev, e a sua família foram encontrados mortos a tiro no seu apartamento em Moscovo. Avayev tinha anteriormente trabalhado no Gazpombank, a instituição bancária associada à petrolífera russa, e um dos principais bancos do país. Também neste caso a polícia reportou o incidente como assassinato de familiares seguido de suicídio.

Segundo a CNN International há mais casos de mortes estranhas, embora não relacionadas com empresas de energia. O corpo de Vasily Melnikov, de 43 anos, foi encontrado juntamente com a sua família em Nizhny Novgorod no fim de março. Melnikov era dono da MedStom, uma empresa de fornecimento de material farmacêutico. Além de Vasily, a sua mulher de 41 anos e os filhos de 10 e 4 anos foram esfaqueados até à morte.

O bilionário de nacionalidade dupla, ucraniana e russa, Mikhail Watford, foi encontrado morto na sua casa em Inglaterra a 28 de fevereiro, e a polícia inglesa está a considerar esta morte como suspeita.

