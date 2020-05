Jovens vão às casas de casos suspeitos para realizar testes, enquanto os oficiais tentam bloquear as cadeias de contaminação no prazo de três dias.

As "brigadas" anti-coronavírus da Áustria são um exemplo para a Europa

Jovens vão às casas de casos suspeitos para realizar testes, enquanto os oficiais tentam bloquear as cadeias de contaminação no prazo de três dias.

No seu ecrã de computador, Bojan Dinkic apresenta gráficos em diferentes cores. Em torno de cada "paciente zero" infectado com Covid-19 estão os casos que este último contaminou: em verde os curados, em vermelho os doentes, em laranja os casos suspeitos, e em preto as mortes. Basta clicar em cada caso para exibir os dados pessoais, depois as pessoas que esses casos secundários potencialmente contaminaram. Assim, rastreamos a maior parte das cadeias de contaminação desde Covid-19 até Viena", diz John-Hendrik Jordan, chefe dos serviços de saúde de vários distritos no leste da capital austríaca numa reportagem publicada no jornal "Le monde".

"O silêncio reina nestes escritórios anónimos de uma torre moderna. Para além do logótipo da Câmara Municipal de Viena, não há qualquer indicação de que um dos elos mais importantes do sucesso da República centro-europeia na luta contra o coronavírus esteja a funcionar aqui.

Dinkic, um auditor, e os seus colegas médicos estão aqui para fazer o rastreamento de contatos, ou seja, para procurar por todos aqueles que estiveram em contato com casos comprovados de coronavírus.

Assim que uma pessoa dá positivo, chamam-nos para rastrear todas as suas actividades até 48 horas antes do aparecimento dos primeiros sintomas, o limite em que as pessoas são contagiosas.

Dois níveis de classificação de pessoas

"Classificamos todas as pessoas que encontramos em dois níveis: em 1, aquelas que estiveram em contato próximo, ou seja, a menos de dois metros de distância por mais de 15 minutos", diz Dinkic. Estes casos são recebem uma ordem administrativa para ficar em quarentena em casa durante 14 dias.

Esta proibição é vinculativa e pode ser objecto de sanções em caso de incumprimento.

Se um "contacto" for inatingível ou os seus dados de contacto não puderem ser encontrados, Dinkic pode chamar a polícia para emitir a ordem de quarentena domiciliária.

"No nível 2, estão os contatos mais leves", continua o auditor. Só lhes será pedido que monitorizem o seu estado de saúde e que liguem se aparecerem sintomas. Para isso, a Áustria criou um número de telefone que é a outra ligação essencial do sistema. Diferente do número de emergência, o 14 50 permite que todos se informem sobre o coronavírus e comuniquem qualquer preocupação de saúde. Os austríacos são fortemente aconselhados a usar este número e a não visitar médicos ou hospitais.

