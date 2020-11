O entendimento alcançado na segunda-feira com a Rússia, a Turquia e o Azerbaijão sobre o território de Nagorno Karabakh é considerado por muitos como uma traição. Durante a noite houve protestos no parlamento de Ierevan e há colunas militares arménias que se recusam a acatar as ordens.

Arménia. Crise política ameaça acordo de cessar-fogo com o Azerbaijão

Bruno Amaral de Carvalho O entendimento alcançado na segunda-feira com a Rússia, a Turquia e o Azerbaijão sobre o território de Nagorno Karabakh é considerado por muitos como uma traição. Durante a noite houve protestos no parlamento de Ierevan e há colunas militares arménias que se recusam a acatar as ordens.

Não é certo qual dos lados começou as hostilidades em setembro mas a guerra regressou a Nagorno-Karaback e contam-se centenas de mortos dos dois lados. A região separatista de maioria arménia no Azerbaijão declarou a independência logo após a dissolução da União Soviética e não quer fazer parte do território azeri.

Três meses depois, com importantes avanços das tropas do Azerbaijão apoiadas pela Turquia, que mobilizou milícias extremistas do Norte da Síria, o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinian, anunciou um acordo sobre a cessação da guerra em Nagorno-Karabakh juntamente com o presidente russo Vladomir Putin e as autoridades azeris. Este entendimento está a ser visto como uma traição e centenas de manifestantes invadiram o parlamento arménio em Ierevan.

Absolute chaos across Yerevan as people protest #ARMENIA’s Nikol Pashinyan announcement of ‘painful’ agreement with presidents of #Azerbaijan and #Russia to end weeks-long conflict. pic.twitter.com/hvmv3fKqAJ — Arwa Ibrahim (@arwaib) November 10, 2020

Pashinian reconheceu que foi "uma decisão muito difícil" e que o conteúdo da declaração é muito "doloroso" tanto para ele a nível pessoal como para todo o povo arménio. Na prática, o acordo determina a saída das tropas arménias de Nagorno-Karaback e o controlo deste território por um contingente russo dentro das fronteiras estabelecidas pela ONU.

As derrotas sofridas pela Arménia e a conquista da segunda maior cidade de Nagorno-Karabakh pelo outro lado do conflito conduziu à decisão. Após "uma análise aprofundada da situação militar", o chefe do governo arménio sustentou que é a melhor decisão. "Não é uma vitória, mas não haverá derrota até que desistam. Nunca desistiremos e isto deve tornar-se o início da nossa era de união e renascimento nacional", acrescentou Pashinian.

Vladimir Putin declarou que nos termos do acordo a Rússia, o Azerbaijão e a Arménia concordaram com o destacamento de soldados de manutenção da paz russos para Nagorno-Karabakh e manifestou a esperança de que o acordo conduza a uma resolução justa das tensões, correspondente aos interesses tanto dos arménios como dos azeris.

Por sua vez, também o presidente da República não reconhecida de Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunian, deu o seu consentimento para pôr fim às hostilidades no conflito com o Azerbaijão. Uma decisão que não foi bem recebida na capital da Arménia com centenas de manifestantes a invadir a sede do parlamento.



Current scenes from the government building in Yerevan, Armenia as riots break out over Prime Minsiter Nikol Pashinyan's peace deal giving Nagorno-Karabakh to Azerbaijan.pic.twitter.com/SwTlhaBi80 — Sam Street (@samstreetwrites) November 9, 2020

Algumas tropas arménias em Nagorno-Karabakh anunciaram que se recusam a entregar este território e que vão continuar a lutar, apelando ao povo arménio para se mobilizar.

