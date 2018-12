Polícia foi chamada a intervir após alerta de um passageiro.

Armas falsas criaram pânico no aeroporto em Paris

Polícia foi chamada a intervir após alerta de um passageiro.

Duas pessoas com armas falsas geraram o pânico no aeroporto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle, levando mesmo a uma intervenção das forças de segurança e a que todas as pessoas no terminal 2 fossem retiradas. A atividade normal só foi retomada depois das nove da manhã.

Aéroport CDG terminal 2AC : fin du périmètre de sécurité et reprise des opérations. Nous sommes à votre disposition pour vous orienter dans l'aéroport et suivre l'actualité de votre vol. https://t.co/bKMKjXmtEN — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 26 de dezembro de 2018

De acordo com a agência France-Presse, um passageiro deu o alerta depois de ver "dois adultos que não falavam francês com armas". O medo espalhou-se pelo terminal 2 do aeroporto à medida que outras pessoas viam as armas e a polícia de fronteiras interveio para questionar a dupla em causa depois de estabelecer um perímetro de segurança.



Aeroport CDG terminal 2AC. Établissement d’un périmètre de sécurité temporaire afin de permettre une levée de doute sur une suspicion d'objets non autorisés. Situation maîtrisée. Plus d’informations à venir sur l’actualité des vols. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 26 de dezembro de 2018

Mais tarde, feitos os respetivos testes, as autoridades perceberam que se tratava de armas do género Airsoft que são réplicas muito próximas de armas verdadeiras.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.