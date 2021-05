Jurgen Conings é "perigoso" e pode ter escapado da Bélgica, acredita a polícia. A caça ao homem está a ser alargada a nível internacional. Há uma semana que está em fuga.

Armado, soldado belga pode ter passado as fronteiras da Bélgica e está a ser procurado pela Interpol

O militar belga Jurgen Conings, simpatizante de extrema-direita, e considerado "perigoso" desapareceu há uma semana levando consigo armamento militar que roubou no seu quartel Leopoldsburg, na província de Limburg, na Flandres, na segunda-feira à tarde, dia 17.

Desde terça-feira, dia 18, que a polícia e militares estão a procurá-lo ativamente na Bélgica, devido às ameaças de ataques terroristas que fez a instituições belgas, e ao virologista Marc Van Ranst, por lhe terem “tirado a liberdade com a implementação das medidas anti-covid” no país para combater a pandemia.

No Parque Nacional de Hoge Kempen, na Flandres, onde o militar, de 46 anos, abandonou o jipe com armamento pesado foi montada uma verdadeira operação militar de guerra na busca pelo fugitivo com tanques, camiões e 400 homens contra Jurgen Conings. Mas dele, nem sinal.



As autoridades consideram que ele se preparava para cometer atentados terroristas, por isso, iniciaram de imediato as buscas pelo seu paradeiro, tendo pedido a ajuda aos países vizinhos. Equipas especiais das polícias do Luxemburgo, Alemanha e Países Baixos juntaram-se aos belgas nas buscas por Conings. Ao todo 400 homens têm procurado o fugitivo sem sucesso.





Procurado a nível internacional

As autoridades belgas ponderam já que o fugitivo tenha conseguido escapar da Bélgica, passado as fronteiras e tendo escapado para algum país.

Por isso, desde este domingo, o soldado neonazi, de 46 anos, passou a ser procurado internacionalmente pela Interpol, a organização internacional da polícia criminal que reúne 194 países.

A sua ficha com a sua identificação, dados e duas fotos aparece na seção de “Wanted People” (Pessoas procuradas” do site da Interpol. Jurgen Conings, instrutor de armas, é procurado por “ameaça de ataque terrorista contra pessoas ou estado”. Um endereço público onde se pede a quem tenha informações que contacte a polícia local ou nacional do país onde se encontra, tendo ainda um endereço do secretariado geral da Interpol. Veja aqui a ficha de Conings e contactos da Interpol.

O alargamento das buscas de Jurgen Conings nível internacional, com a colaboração da Interpol é visto pelo criminologista belga Michaël Dantinne como uma precaução em virtude da Bélgica ser um país muito pequeno.

"Vivemos num país onde as fronteiras são muito rapidamente acessíveis", declarou este especialista à RTL belga. Para este criminologista a fuga de Conings para o estrangeiro não estava prevista nos seus planos iniciais. Foi uma necessidade. "À priori, o seu plano não era ir para o estrangeiro e esconder-se. O seu plano era provavelmente cometer um ataque, pelo menos é isso que explica toda a sua propaganda", disse.

Veja aqui as imagens da operação militar da caça ao fugitivo.

"Ele está armado"

Michaël Dantinne alerta que as polícias dos outros países devem agir com a mesma precaução dos agentes belgas, dado que o fugitivo “está armado e sabe manusear as armas”. Se conseguirem encontrá-lo e prendê-lo Conings “será posto à disposição das autoridades belgas, isto se não cometer outro ataque ou delito no país onde for detido”, explica este criminologista à RTL Bélgica.

Logo aquando do seu desaparecimento a polícia belga alertou os agentes das fronteiras dos países vizinhos, nomeadamente a do Luxemburgo sobre a fuga deste militar de extrema-direita para caso ele tentasse entrar no Grão-Ducado.

Domingo à noite, as equipas de buscas pelo soldado receberam um alerta de que o fugitivo teria sido avistado na Gare du Nord de Bruxelas. Durante hora e meia, o tráfego ferroviário esteve interrompido e a estação ferroviária foi evacuada, mas afinal tratou-se de um falso alarme.

"Levamos a sério todas as pistas"

Segundo a polícia federal desde que o “perigoso” soldado desapareceu todos os dias têm recebido alertas sobre possíveis paradeiros de Jurgen Conings. “Levamos muito a sério todas as pistas e indícios e vamos verificá-los”, declarou Eric Van Duyse, porta-voz da polícia federal ao 7Sur7. “Trata-se geralmente de pessoas que pensam ter visto Jurgen Conings. Também as pessoas que conheceram Conings no passado já nos deram indicações sobre locais onde ele poderia estar escondido”, acrescentou o porta-voz.

No dia 18, o jipe do soldado que já estava identificado pela agência belga de ameaças terroristas foi encontrado no Parque Nacional de Hoge Kempen, Flandres, junto à fronteira com os Países Baixos. Lá dentro, Conings deixou quatro lançadores de mísseis e munições. Contudo, a polícia diz que ele fugiu levando consigo outras armas.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Conings teria deixado uma carta à sua namorada explicando que iria juntar-se “à resistência” pois não poderia “seguir em frente com este futuro no horizonte”. O futuro, era o da sociedade com as medidas anti-covid sobre as quais ele era contra. Na carta ele lamenta as posições dos políticos e dos virologistas. Ele também ameaçou em mensagens no Facebook o virologista Marc Van Ranst, que juntamente com a sua família foi colocado num lugar seguro e com proteção policial.

Conings registado como perigoso

Com a sua detenção instalou-se também a polémica sobre uma queixa feita pelo Estado Maior sobre Conings devido aos seus ideais de extrema-direita e as suas publicações nas redes sociais. A queixa foi arquivada sem seguimento, resultando apenas em quatro dias de suspensão e a retirada do seu certificado de segurança. Mesmo assim, o soldado agora em fuga continuou a ter acesso às chaves do armazém do seu quartel onde se guardam as armas, segundo o jornal francês Le Parisien. Já o belga VRT lembra que este militar estava na mira da justiça devido à sua ligação a um indivíduo neonazi já condenado. Conings seria também membro do grupo de extrema-direita Knigts of Flandres.

Perigoso soldado belga em fuga. Luxemburgo ajuda nas buscas Uma elite da polícia do Grão-Ducado está a colaborar na caça a um perigoso soldado belga neonazi, que está armado e em fuga há quatro dias na Bélgica.

Deixou as medalhas nas campas dos pais

Uma semana depois de desaparecer o perigoso soldado continua escondido ou em fuga. Na Bélgica ou já noutro país. A polícia alerta que ele está armado e é perigoso. Para as autoridades um dado preocupante prende-se com o facto deste militar ter depositado todas as suas condecorações que lhe foram atribuídas na sua carreira nas campas dos seus pais, segundo a agência de notícias belga.

O pai do soldado fugitivo morreu em 1997 e a sua mãe em 2oo3. A unidade anti-terrorista do Ministério Público de Antuérpia descobriu na quinta-feira passada que o fugitivo tinha deixado as suas medalhas militares sobre as campas dos seus pais na terça-feira, quando abandonou o jipe no Parque Nacional.

Para os especialistas, abandonar as suas condecorações é um sinal preocupante, que significa que está a virar costas à defesa do seu país, que já não confia nas forças armadas. "É um sinal de abandono",cita a RTL belga.

