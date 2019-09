Abismo da crise levou milhares de argentinos, nos últimos dias, à porta das agências bancárias para levantar depósitos num país cada vez mais endividado.

Argentinos voltam a correr para os bancos para salvar poupanças

“Tire os dólares do banco”. Esta foi a mensagem que circulou como pólvora de telemóvel para telemóvel na semana passada em Buenos Aires. O risco de a Argentina voltar a interromper os pagamentos reavivou o fantasma do ‘corralito’ quando o governo bloqueou os depósitos bancários em 2001, numa crise que levou à queda do executivo de então. Nos últimos 20 dias do mês passado, os depósitos em dólares reduziram-se em 3,95 mil milhões de acordo com dados do Banco Central e a sangria acelerou na segunda-feira quando começou o controlo de câmbios imposto pelo governo liderado pelo presidente Mauricio Macri. Os bancos foram autorizados a estender o horário até às 17h para atender a elevada procura com enormes filas nas ruas.



De acordo com o El País, a maioria dos argentinos que esperava a abertura das portas não queria falar. “Queria tirar na sexta-feira perto do trabalho e disseram-me que tinha de ser na minha agência. Se não me derem hoje pego fogo no banco”, afirmou irritado um comerciante de 48 anos. “Infelizmente já passámos por isto muitas vezes na Argentina”, acrescentou uma aposentada que estava atrás, no meio de insultos a Macri porque “nos endividou e voltou a entregar o país ao FMI”, em referência ao empréstimo de 57 mil milhões de dólares concedido pelo órgão internacional.

O temor é que a desvalorização do peso continue —perdeu 23% do seu valor desde as eleições primárias de 11 de agosto— e leve à procura desenfreada por dólares. Alguns trabalhadores levantaram os seus salários recém-depositados na conta para transformá-los em dólares. Na segunda-feira, a população encontrou uma grande dispersão de valores na abertura do mercado. Numa casa de câmbio, a duas ruas de distância, a moeda norte-americana era oferecida a 65 pesos argentinos. Noutra, a 61 e, na do lado, a 59. Na rua pedonal Florida e nos seus arredores, os arbolitos, operadores informais de câmbio que oferecem os seus serviços a viva voz, comentavam que o preço era “negociável”.

Com o passar das horas, o câmbio reverteu a tendência e fechou em 57 pesos (4,15 reais) por dólar no Banco Nación, quatro unidades a mais do que na sexta-feira, o que atraiu a chegada de mais compradores. No edifício central do banco, localizado em frente à sede do governo, apareceram longas filas durante todo o dia. No meio da tempestade económica, todos se agarram ao dólar como bóia de salvação.

Pode ser o cheque-mate para Macri

A Argentina estreou, na segunda-feira, um modelo de controlo cambial para proteger a moeda e reservas, enquanto o governo tenta acalmar a população que acorreu aos bancos para retirar os seus depósitos bancários.

Um dia depois de o governo liberal de Mauricio Macri impor limites às compras e compra de moeda estrangeira, a taxa de câmbio subiu 5,38%, fechando a 58,41 pesos por dólar, e o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires avançou 6,45%, a 26.195,41.

O país que sofre com uma recessão desde 2018 registou uma subida da inflação de 25% entre janeiro e julho e um aumento da pobreza em 32% no final do ano passado. A rejeição dos argentinos em relação ao governo é tão grande que nas primárias o opositor peronista Alberto Fernández, de centro-esquerda, obteve uma diferença surpreendente de mais de 15% dos votos contra o atual presidente Maurício Macri.

Embora Fernández tenha descartado a possibilidade de deixar de pagar a dívida se chegar à presidência, nunca escondeu que é muito crítico com o programa do FMI.

A Argentina espera para setembro um desembolso de 5,4 mil milhões de dólares do FMI, que até agora se absteve de comentar as novas medidas.

