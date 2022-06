A vítima mortal ficou presa num quarto do hotel que foi destruído pela lama. Os três feridos, que foram hospitalizados, estão estáveis.

Acidente

Argentina. Deslizamento de terra em hotel provoca um morto e três feridos

AFP A vítima mortal ficou presa num quarto do hotel que foi destruído pela lama. Os três feridos, que foram hospitalizados, estão estáveis.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na segunda-feira à noite, quando um deslizamento de terra engoliu um hotel na estância de montanha de San Carlos de Bariloche, Argentina, confirmaram as autoridades.

O deslizamento de terra lamacenta ocorreu no início da noite como resultado das fortes chuvas dos últimos dias, o que fez com que um terreno cedesse sobre o complexo hoteleiro, que inclui dois hotéis e vários chalés.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O deslizamento transportou terra, ramos e vários materiais, e em particular varreu uma parede de carga do hotel, de acordo com o Ministério Público da província sul do Rio Negro.

De acordo com as primeiras indicações, a vítima mortal ficou presa num quarto do hotel que foi destruído pela lama. Os três feridos, que foram hospitalizados, estarão estáveis.

Os trabalhadores de resgate, assistidos por cães, procuraram "até ao amanhecer de terça-feira" por possíveis vítimas noutras partes do complexo hoteleiro afetadas pelo deslizamento, mas sem sucesso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.