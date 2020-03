A lista que se julgava perdida foi elaborada entre 1941 e 1943

Mundo 4 min.

Argentina. Descoberto documento com 12 mil nomes de Nazis com dinheiro em contas na Suiça

Ana B. Carvalho A lista que se julgava perdida foi elaborada entre 1941 e 1943

Foi descoberto um documento com os nomes de doze mil nazis residentes na Argentina que fizeram transferências de fundos para a Suíça durante a primeira etapa do Terceiro Reich.

A lista que foi elaborada entre 1941 e 1943 por uma comissão especial ordenada pelo presidente anti-Nazi, Roberto Ortiz, acreditava-se estar perdida para sempre. No entanto, o investigador Pedro Filipuzzi encontrou-a, “ao acaso”, num porão da antiga sede nazi de Buenos Aires.

Filipuzzi, ao deparar-se com o documento intitulado "Congresso da Nação Argentina”, entregou-o aos diretores de Relações Internacionais e América Latina - Shimon Samuels e Ariel Gelblung respectivamente - do Centro Simon Wiesenthal.

A direção do Centro exigiu que o banco Credit Suisse, com sede em Zurique, na Suiça, abrisse os arquivos destas contas, que estão "adormecidas" desde o final da Segunda Guerra Mundial. "Acreditamos que estão a guardar dinheiro roubado às vítimas judias", declarou o centro em comunicado. No entanto, ainda não obtiveram qualquer resposta de Zurique.



Segundo os investigadores, a hipótese é que o dinheiro alemão roubado aos judeus tenha chegado à Argentina para financiar negócios jurídicos de empresários pró-nazis. Parte desses investimentos voltou mais tarde para a Europa, através do banco suíço Schweizerische Kreditanstalt, hoje conhecido como Credit Suisse.



Uma lista que escapou à ditadura

Dezenas de autoridades responsáveis pelo Holocausto e pelo extermínio nos campos de concentração, como Josef Mengele e Adolf Eichmann, refugiaram-se na Argentina e era comum que alterassem as suas identidades para fugirem do reconhecimento das autoridades.

"Durante a década de 1930, o regime militar pró-nazi do presidente José Félix Uriburu, chamado de 'Von Pepe', e do seu sucessor Agustín Pedro Justo, acolheu uma crescente presença nazi na Argentina", explica o Centro Wiesenthal.

No entanto, até 1938, houve um número oficial de 1.400 membros do Partido Nacional Socialista Alemão/Organização Estrangeira (NSDAP/AO), com sede na Argentina, que contava com 12.000 membros apoiantes da "Unión Alemana de Gremios" (União Alemã de Sindicatos) anteriormente denominada "Frente Aleman del Trabajo" (Frente Alemã do Trabalho) e mais 8.000 filiados a outras organizações nazis.

Em 1938, subiria ao poder um presidente anti-Nazi, Roberto Ortiz, que criou a "Comissão Especial de Pesquisa de Atividades Anti-Argentinas", cujo objetivo era desmantelar e identificar as acções nazi no país sul americano.

Seis anos depois, em 1944, o Grupo de Oficiais Unidos (GOU), pró-Nazi, tomou o poder - com o líder das milícias fascistas Pedro Pablo Ramirez Menchaca como presidente - e dissolveu a Comissão Especial. Ordenou que se queimassem todas as suas descobertas e relatórios, incluindo as listas relacionadas ao regime nazi impressas pela Câmara de Deputados da Nação.



O que a História não esperava era que uma cópia da lista de movimentações de dinheiro destes 12 mil apoiantes fosse encontrada quase 80 anos depois, escondida num porão da sede, permitindo que o Centro Simon Wiesenthal reconstruísse a rota do dinheiro nazi na Argentina.

"Estas contas variavam de empresas alemãs como a IG Farben (o fornecedor de gás Zyklon-B, usado para exterminar judeus e outras vítimas do império nazi), a organizações financeiras como o Banco Transatlântico Alemão e o Banco Alemão da América do Sul. Esses dois bancos foram aparentemente usados para fazer as transferências nazi a caminho da Suíça", declarou Shimon Samuels, diretor de Relações Internacionais do Centro Simon Wiesenthal.

Gelblung, diretor do departamento da América Latina do mesmo centro acrescentou: "Muitos dos nomes listados estavam relacionados a empresas pró-nazis que estavam na lista negra dos EUA e do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial".

No comunicado, esclarece-se foi enviada uma carta ao vice-presidente do Credit Suisse, Christian Küng, pedindo-lhe que abra os arquivos do banco relacionados com o documento encontrado em Buenos Aires. "Acreditamos que é muito provável que essas contas adormecidas contenham dinheiro roubado das vítimas judias sob as leis de arianização de Nuremberg dos anos 30", diz o texto que Küng recebeu. "Esperamos que esta história e os bens destes 12 mil nazis sejam vistos de forma diferente, pelo bom nome do Credit Suisse", conclui o Centro Wiesenthal.

Segundo o Centro Wiesenthal, o banco suíço ainda não respondeu ao pedido da carta enviada. "Hoje sabemos que há herdeiros daqueles que tinham as contas e que querem o dinheiro de volta. Mas primeiro, o banco terá de abrir os seus arquivos para que possamos verificar a origem desses fundos. O crescimento exponencial dos depósitos coincidiu com o saque nazi aos judeus", adverte Gelblung.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.