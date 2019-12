As eleições presidenciais desta quinta-feira na Argélia estão a ser boicotadas pelo movimento de contestação ao governo que está em funções depois da demissão do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika.

Argélia. Eleições num país dividido

Oito meses depois dos protestos que levaram à demissão de Abdelaziz Bouteflika, os argelinos vão às urnas para eleger o sucessor do homem que esteve durante duas décadas à frente dos destinos do país. Mas, de acordo com o El País, na véspera da abertura das assembleias de voto, Argel não parecia estar à beira das eleições. A capital do país não tinha praticamente cartazes nem comícios eleitorais. Os cinco candidatos que concorrem ao cargo presidencial são políticos que fizeram parte dos anteriores governos enquanto que o movimento que promove a contestação, conhecido como Hirak, rejeita as eleições por considerar que são uma imposição do general Gaid Salah, um dos principais responsáveis políticos neste momento.

Há pouco menos de um ano que o Hirak e os apoiantes do governo vêm protestando, não sem tensões, mas já sem a extrema violência que marcou as chamadas primaveras árabes em 2011 no norte de África. Na quarta-feira, a polícia dispersou uma manifestação no centro da capital com vários milhares de pessoas nas ruas a exigirem o cancelamento das eleições. De acordo com organizações de direitos humanos, centenas de pessoas foram detidas mas a maioria já está em liberdade.

O facto é que a incerteza marca um processo eleitoral em que não há um favorito claro, uma diferença substancial em relação às anteriores eleições em que Bouteflika foi eleito com maiorias arrasadoras. Entre os candidatos contam-se dois antigos primeiros-ministros: Abdelmadjid Tebboune, que passou por quase todos os níveis de governo, e Ali Benflis, o braço direito de Bouteflika até 2000 quando rompeu com o então presidente. Esta é a terceira candidatura e é considerado o candidato mais próximo da oposição. Dois outros aspirantes à presidência foram ministros: o poeta Ezzedin Mihoubi e Abdelkader Bengrina, um islamista moderado. O quinto, Abdelaziz Belaid, é um antigo quadro da Frente de Libertação Nacional (FLN), que fundou a sua própria formação política em 2011.

As eleições vão ser um teste decisivo tanto para o Hirak como para o governo, que já foi forçado a cancelar as eleições presidenciais de julho, perante um boicote de dezenas de autarcas. Segundo o El País, tanto os analistas como as autoridades concordam que as eleições vão representar um ponto de viragem na crise do país. No entanto, não é claro ainda em que sentido. O governo apresenta as eleições como o início de um processo de transição que pode incluir uma reforma da Constituição e que permitirá ao país recuperar a estabilidade.

