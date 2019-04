As duas câmaras do Congresso argelino reuniram-se ontem no Palácio das Nações, em Argel, para designar como presidente interino Abdelkader Bensalah, presidente do Senado durante 17 anos.

Argélia. Bensalah assume a presidência interina

As duas câmaras do Congresso argelino reuniram-se ontem no Palácio das Nações, em Argel, para designar como presidente interino Abdelkader Bensalah, presidente do Senado durante 17 anos.

O sucessor provisório de Abdelaziz Bouteflika vai estar à frente do país por um período máximo de três meses, tal como estabelece o artigo 102 da Constituição, até convocar novas eleições presidenciais. Milhares de argelinos manifestaram-se na passada sexta-feira contra esta solução, apoiada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ahmed Gaid Salah.

Depois da renúncia de Abdelaziz Bouteflika, a 2 de abril, como consequência dos protestos por uma mudança governamental, Bensalah assume agora a liderança do país.

“O dever nacional obriga-me a assumir esta pesada responsabilidade de conduzir uma transição para permitir ao povo argelino exercer a sua soberania elegendo o seu presidente”, declarou o novo mandatário que apelou “ao sentido de responsabilidade dos argelinos”.

As reações à nomeação de Bensalah não se fizeram esperar. De acordo com as agências EFE e Reuters, poucos minutos depois do anúncio, os partidos da oposição recusaram-se a validar a mudança e boicotaram a reunião. Nas ruas, dezenas de estudantes protestaram, uma vez mais, como fazem todas as terças-feiras desde fevereiro.

Quem é Abdelkader Bensalah?

O presidente interino da Argélia tem 77 anos e nasceu numa localidade junto ao Mediterrâneo perto da fronteira com Marrocos. Estudou na Síria, foi jornalista e chegou a ser eleito deputado pela Frente de Libertação Nacional (FLN) na localidade de Tlemcen. Entre 1989 e 1993 foi embaixador na Arábia Saudita e destacou-se como presidente do Conselho Nacional de Transição, órgão fundamental quando rebentou a guerra civil entre forças islâmicas e o exército controlado pela FLN. É precisamente em 1997, em plena guerra, que se funda o partido que Abdelkader Bensalah agora lidera. A União Nacional Democrática, partido de centro-direita, ganhou as eleições legislativas nesse ano e passou a ser, com a FLN, um dos pilares do atual regime. Bensalah foi eleito presidente da Assembleia Popular Nacional em 1997 e era, desde 2002, presidente do Conselho da Nação. Desde que Abdelaziz Bouteflika sofreu um acidente cerebral, em 2013, Bensalah já representava oficialmente a Argélia em numerosas cimeiras e cerimónia