Mundo 2 min.

Argel e Roma defendem solução política para a Líbia e excluem intervenção

O ministro dos Negócios Estrangeiros argelino, Sabri Boukadoum, e o seu homólogo italiano, Luigi Di Maio, coincidiram hoje na necessidade de se “encontrar uma solução política” para o conflito na Líbia e em recusar qualquer intervenção militar.

Numa conferência de imprensa ao lado de Boukadoum, Di Maio recordou que nas suas deslocações a Bruxelas, Istambul e Cairo “todos estão de acordo com um cessar-fogo na Líbia”, classificando o encontro com o homólogo argelino como uma oportunidade “histórica” para trabalharem em busca de uma solução.

“É tempo de sentar todos os países e todas as pessoas à volta da mesa e encontrar a solução que permita garantir a paz nesta região”, afirmou o chefe da diplomacia italiana citado pela agência oficial argelina APS. Apelou para que se marque uma data para a conferência internacional sobre a Líbia, em Berlim, o mais rapidamente possível.

“Sem estabilidade, é difícil conseguir avançar com novos projetos económicos, pelo que devemos trabalhar juntos para a estabilidade da região combatendo o terrorismo”, adiantou Di Maio.

O chefe da diplomacia argelino insistiu, por seu turno, na necessidade do respeito do direito internacional com o apoio dos países da região e reafirmou o pedido de uma “solução política para a Líbia, ou seja, pacífica e não militar”.

Di Maio chegou na quarta-feira a Argel para uma visita de trabalho de dois dias e também foi recebido pelo presidente Abdelmadjid Tebboune e pelo primeiro-ministro Abdelaziz Djerad.

O conflito na Líbia opõe as forças leais ao governo de acordo nacional (GAN), dirigido pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj e apoiado pela ONU, ao Exército Nacional Líbio (ENL), do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste líbio.

O chefe do governo italiano, Giuseppe Conte, recebeu na quarta-feira em Roma o marechal Haftar e a diplomacia argelina tem intensificado as iniciativas políticas visando uma acalmia da crise na Líbia, país com o qual partilha uma fronteira de perto de 1.000 quilómetros.

O chefe da diplomacia do Egito, Sameh Choukri, também chegou hoje a Argel para encontros com Tebboune e com Boukadoum.

A Turquia e a Rússia pediram na quarta-feira, após uma reunião em Istambul, um cessar-fogo na Líbia a partir de domingo, um apelo que já foi saudado pelo GAN, mas ao qual não responderam oficialmente as forças de Haftar.

Na terça-feira, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa reiterou o apelo ao fim das hostilidades na Líbia, após uma reunião como os ministros de França, Alemanha, Itália e Reino Unido, em Bruxelas.

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, pediu igualmente o fim da “interferência externa” naquele país do Magrebe, a propósito do envio de tropas turcas para ajudar o governo de Sarraj.

A Líbia conta atualmente com dois “governos”, um em Tripoli e outro no leste. A nível regional, o de Sarraj recebe ajuda da Turquia e do Qatar, enquanto o ligado a Haftar é apoiado pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Egito, rivais de Ancara.

