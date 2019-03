Cardeal Phillipe Barbarin afirma não saber de que o culpam e os advogados indicaram de imediato que vão recorrer da sentença. Caso originou filme de François Ozon.

Arcebispo de Lyon condenado a seis meses de prisão com pena suspensa por não denunciar abusos sexuais

O cardeal Philippe Barbarin, arcebispo de Lyon, foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa por não ter denunciado os abusos sexuais cometido por um padre da sua diocese. Em tribunal, Barbarin, de 68 anos, afirmou desconhecer do que poderia ser culpado e os seus advogados referiram de imediato que vão recorrer da sentença, segundo relata o diário Le Monde. A pena poderia chegar a um máximo de três anos de cadeia e 45 mil euros de multa.



Um dos advogados, Jean-Félix Luciani, explicou a posição da defesa: "A motivação do tribunal não me convence e, por isso, vamos contestar esta decisão por todas as vias possíveis do Direito. Mas era difícil ao tribunal resistir à pressão com a existência de documentários e inclusive um filme sobre o assunto. Isso suscita questões sobre o respeito pela justiça", acrescentou, citado pelo jornal francês. O advogado estava a referir-se, no caso da obra cinematográfica, ao filme "Graças a Deus", realizado por François Ozon e estreado na Berlinale no passado dia 7 de fevereiro.

Em causa estão os abusos sexuais que o padre Bernard Preynat terá cometido contra pelo menos 80 menores de 15 anos. Além de Preynat e do arcebispo de Lyon, havia outros elementos sob acusação que foram considerados inocentes: Maurice Gardès, arcebispo de Auch; Thierry Brac de La Perrière, bispo de Nevers; o padre Xavier Grillon; Pierre Durieux, ex-diretor do gabinete de Barbarin, e Régine Maire, a quem cabia a responsabilidade de acolher as vítimas de pedofilia. Preynat, acusado em 2016, será alvo de um julgamento à parte ainda sem data anunciada.

O caso foi levado a tribunal depois de nove homens, com o apoio da associação La Parole Libérée, terem acusado o padre Bernard Preynat de abusos sexuais em 2015. Só mais tarde foram dirigidas acusações contra detentores de cargos mais altos na hierarquia da Igreja como os arcebispos Barbarin e Garès e o bispo Thierry Brac. Co-fundador da associação, François Devaux reclamou: "Esta vitória envia um sinal muito forte a muitas vítimas para que compreendam que são ouvidas e reconhecidas. É o resultado de um longo percurso para que surja uma tomada de consciência", afirmou, citado pelo Le Monde.



Segundo relata o Le Monde, Barbarin contou só ter ficado a saber dos casos em 2014, depois de uma das vítimas lhe ter contado. Contudo, Jean Boudot, advogado dos queixosos, indica que o arcebispo "saberia de tudo pelo menos desde 2010".











