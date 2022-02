As autoridades sauditas apelaram também aos residentes para informarem sobre poços perigosos ou descobertos.

Tragédia

Arábia Saudita enche milhares de poços após a morte de criança marroquina

A Arábia Saudita anunciou esta terça-feira ter “enchido e fortificado” quase 2.500 poços abandonados no reino, após a trágica morte de uma criança de cinco anos em Marrocos, que caiu ao fundo de um poço.

“Para garantir a segurança de todos, o ministério conseguiu encher e fortificar 2.450 poços abandonados”, publicou o Ministério do Ambiente, Água e Agricultura saudita na rede social Twitter, no domingo.

O ministério “continua a trabalhar para encher os poços restantes” que representam perigo, acrescentou.

As autoridades apelaram também aos residentes para informarem sobre poços perigosos ou descobertos.

O anúncio surge na sequência da morte em Marrocos de Rayan, de cinco anos, que caiu num poço de 32 metros de profundidade.

A operação de salvamento provocou uma agitação no país e no mundo, mas terminou em tragédia no sábado, quando o gabinete real marroquino anunciou a sua morte.

O rapaz foi enterrado na segunda-feira na sua aldeia de Ighrane, nas montanhas do Rif, no norte de Marrocos.

A tragédia desencadeou um debate no país sobre a proliferação e o perigo de poços ilegais e não seguros.

