Rahaf Mohammed al-Qunun recusou embarcar num voo da Tailândia para o Kuwait e barricou-se no quarto de hotel no aeroporto de Banguecoque, capital tailandesa. Teme que os próprios pais a matem, após ter renunciado ao Islamismo. Pediu asilo a quatro países.

Arábia Saudita: A luta de uma jovem contra uma família e um país opressores

A história de coragem de Rahaf Mohammed al-Qunun tem tanto de inspiradora como de revoltante. Ela própria se revoltou contra a sua família e o seu país, a Arábia Saudita, um regime que continua a diminuir o papel da mulher na sociedade. al-Qunun renunciou ao Islamismo e a um casamento forçado. Este "crime", denominado apostasia, é punível com pena de morte na Arábia Saudita.

Tê-lo feito custou-lhe abusos de parte da família, como "espancamentos e ameaças de morte por parte de homens da família, que também a forçaram a ficar no seu quarto durante seis meses por ter cortado o cabelo", denunciava a organização não-governamental Human Rights Watch na segunda-feira.

De férias com a família no Kuwait, Rahaf apanhou um voo com destino a Banguecoque, capital da Tailândia, de onde pretendia voar depois para a Austrália para pedir asilo. Mas a escala em Bangecoque não correu como o previsto. No aeroporto, as autoridades apreenderam-lhe o passaporte, o que a impediu de seguir viagem. Com medo de voltar para junto dos pais, a jovem de 20 anos barricou-se num quarto de hotel no aeroporto e criou uma conta no Twitter onde contou ao mundo a sua história, que rapidamente se espalhou através da hashtag #SaveRahaf.

Rahaf al-Qunun barricou-se num quarto de hotel no aeroporto de Banguecoque, para evitar a deportação para a Arábia Saudita. Foto: Rahaf Mohammed al-Qunun/AFP

Na rede social, a jovem foi desmentindo notícias falsas sobre o seu paradeiro na imprensa saudita e implorou por ajuda: "Quero a ONU! Quero a ONU! Quero a ONU!". A história de Rahaf pôs obviamente a imprensa internacional em alvoroço. Uma jornalista da cadeia australiana ABC e uma senadora conseguiram entrar no quarto da jovem e ouvir a sua história. "A Austrália tem de ajudar esta jovem urgentemente! A sua vida está em perigo após ela renunciar ao Islão e fugir a um casamento forçado. Nós podemos emitir documentos de viagem de urgência para que ela apanhe um voo para a Austrália e procure segurança. Já apelei ao Governo para que haja rapidamente!”, escreveu a senadora Sarah Hanson-Young no Twitter.

Com a ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) na Tailândia, Rahaf conseguiu reaver o seu passaporte. A jovem anunciou-o no Twitter, juntamente com a informação de que o pai já estará na Tailândia para falar com a jovem. "O meu pai chegou pelo que ouvi, o que me assusta e preocupa imenso e quero ir para outro país onde procuro asilo", escreveu.

"Al-Qunun pode estar em sérios riscos se regressar para junto da família. Na Arábia Saudita, ela também enfrenta possíveis acusações criminais, numa violação aos seus direitos básicos, por ‘desobediência parental’, que podem originar castigos desde regressar a casa do seu guardião até à prisão, e por ‘prejudicar a reputação do reino’ nos seus pedidos de ajuda públicos", escreve a Human Rights Watch.



Hoje de manhã, a jovem voltou a renovar os apelos de asilo na rede social, pedindo ajuda ao Reino Unido, Canadá, EUA e Austrália. Aparentemente uma delegação da agência da ONU para os refugiados (UNHCR, em inglês) visitou Rahaf no quarto e, surgiram notícias de que iria ficar à guarda da ONU e não das autoridades de imigração tailandesas. Segundo o gabinete de imigração tailandês, qualquer encontro entre Rahaf e o pai teria de ser aprovado pelas Nações Unidas.



O responsável pelo gabinete de imigração da polícia tailandesa afirmou que o país cuidará da jovem e não a deportará para qualquer outro país. "Ela está sob a soberania da Tailândia; ninguém e nenhuma embaixada poderá forçá-la para ir onde quer que seja. A Tailândia é o país dos sorrisos. Não vamos enviar ninguém para a morte. Um ato que causou alguma desconfiança visto que a Tailândia não assinou a Convenção dos Refugiados da ONU e não concede proteção legal para requerentes de asilo no país, que serão perto de 100 mil, segundo a BBC.

Entretanto o governo australiano anunciou que irá considerar o pedido da jovem assim que o processo for concluído pela agência da ONU para os refugiados (UNHCR, em inglês). A história da jovem saudita não é nova. Em 2017, uma outra jovem saudita , Dina Ali Lasloom, foi obrigada a regressar a casa após ter sido travada nas Filipinas, de onde também pretendia seguir caminho para a Austrália. O mundo aguarda agora um desfecho diferente para a história de Rahaf.

