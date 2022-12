A operação da polícia do Equador impediu "que mais de 26 milhões de doses chegassem aos mercados internacionais".

Apreendidas mais de duas toneladas de cocaína em contentor com destino a França

A polícia do Equador apreendeu, no sudoeste do país, mais de duas toneladas de cocaína escondida num contentor com destino a França.

A polícia encontrou, num contentor com silicato de cálcio, no porto marítimo de Guayaquil, mais de duas toneladas de cocaína, "impedindo que mais de 26 milhões de doses chegassem aos mercados internacionais", de acordo com um vídeo divulgado, no domingo, na rede social Twitter.

No sábado, a polícia apreendeu mais de uma tonelada de cocaína, ao largo da costa de Salinas, também no sudoeste do país.

No ano passado, o Equador foi o terceiro país do mundo com o maior número de apreensões de drogas, depois da Colômbia e dos Estados Unidos, de acordo com o último Relatório Mundial sobre Droga publicado pela ONU.

O mesmo documento apontava para o porto de Guayaquil como uma das principais portas de saída da cocaína fabricada na América do Sul para os Estados Unidos e a Europa, principalmente através de navios mercantes.

