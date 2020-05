O Presidente norte-americano quer controlar os protestos em Minneapolis à força e ofereceu-se para ajudar o governador. A frase “quando os saques começam, o tiroteio começa” valeu-lhe um novo aviso do Twitter.

“Apologia à violência”. Twitter volta a assinalar publicação de Donald Trump

O Presidente norte-americano quer controlar os protestos em Minneapolis à força e ofereceu-se para ajudar o governador. A frase “quando os saques começam, o tiroteio começa” valeu-lhe um novo aviso do Twitter.

Em menos de uma semana, o Presidente dos Estados Unidos viu uma publicação assinalada pela equipa de segurança do Twitter, desta vez sobre os protestos contra a violência e racismo policial desencadeados pela morte de um homem de 46 anos, manietado e sufocado por um agente.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Além de chamar “fraco” ao autarca da cidade, Donald Trump acusou os “bandidos” de “desonrar a memória de George Floyd”. Na publicação que o Twitter entendeu ser uma “apologia à violência”, o atual inquilino da Casa Branca ofereceu-se para restabelecer a ordem.

“Não deixarei que isso aconteça. Acabei de falar com o governador Tim Walz e disse-lhe que o exército está com ele. Qualquer dificuldade e nós assumiremos o controlo, mas quando os saques começam, o tiroteio começa. Obrigado!”, escreveu.

Depois de ter considerado “infundadas”, as declarações do magnata sobre a maior propensão do voto por correspondência para as fraudes eleitorais, a rede social da escrita minimalista julga agora que o tweet sobre Minneapolis violam as regras da comunidade “contra o enaltecimento da violência” . No entanto, “o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o ‘tweet’ continue acessível”, pode ler-se na publicação.

A menção surge um dia depois do Presidente dos EUA ter assinado uma ordem executiva para limitar o poder das redes sociais que acusa de ter “um poder não controlado de censurar, editar, dissimular e modificar qualquer forma de comunicação entre as pessoas e largas audiências públicas”. O decreto reclama uma novas regras no sentido de que as plataformas que façam “censura” percam a sua “proteção jurídica” em território americano.

