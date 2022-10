Estas foram as decisões do conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros desta segunda-feira no Luxemburgo. A UE vai treinar tropas ucranianas e aumentar em 500 milhões de euros o apoio militar.

Apoio à Ucrânia, sanções ao Irão e atenção à China. E um ministro num 'bunker'

Telma MIGUEL Estas foram as decisões do conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros desta segunda-feira no Luxemburgo. A UE vai treinar tropas ucranianas e aumentar em 500 milhões de euros o apoio militar.

Esta segunda-feira foi dia de “decisões concretas”, disse no final da reunião dos 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE o Alto Representante para as Relações Externas, Josep Borrell. O encontro teve lugar no Luxemburgo.

As medidas já eram conhecidas e restava aos ministros assinar as propostas já delineadas pelos embaixadores em Bruxelas.



Principais pontos da agenda: O apoio à Ucrânia – “ que é a principal prioridade da política externa europeia”, segundo disse Borrell; garantir a estabilidade no Cáucaso do Sul, onde as tensões entre a Arménia o Azerbaijão na região do Nagorno-Karabah estão a aumentar; e reagir à violação dos direitos humanos no Irão.

Ucrânia: conversa para o 'bunker'

Durante a troca de ideias sobre a Ucrânia, os ministros falaram em vídeo conferência para Kiev, como já vem sendo hábito, mas desta vez com uma particularidade: “Foi a primeira vez que tivemos uma conversa para um bunker, onde estava o ministro Dmytro Kuleba, enquanto Kiev continuava a ser atacada”, contou Josep Borrell, recordando que embora Putin esteja a perder a guerra – “moral, politicamente e no terreno”-, as atrocidades contra civis continuam.

A estratégia da UE na questão ucraniana é tripla, disse o chefe da diplomacia europeia: “Apoiar a Ucrânia; pressionar a Rússia e responder às consequências mais vastas da guerra”.

Na conversa com os seus congéneres da UE, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, pediu mais equipamento de defesa aérea e munições, pediu à UE que criasse um pacote de sanções contra o Irão, por este país estar a fornecer drones militares ao Kremlin, e pediu um novo (o nono) pacote de sanções contra a Rússia.

No seu Twitter, Kuleva salientou que era “provavelmente o primeiro governante estrangeiro a dirigir-se ao conselho de ministros europeu a partir de um abrigo antiaéreo”. Disse que enquanto falava ouvia as sirenes a soar lá fora.

Os ministros chegaram a acordo em fornecer treino a 15 mil soldados e oficiais ucranianos, mas em território da UE – provavelmente na Polónia, pela proximidade geográfica – que arrancará o mais depressa possível. O treino militar será levado a cabo por um conjunto de países europeus.

Ainda em relação à Ucrânia, foi aprovado o alocamento de mais 500 milhões de euros do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz – um instrumento que não faz parte do orçamento europeu e é gerido pelos governos nacionais.

Josep Borrell disse ainda que se continua a descobrir atrocidades em massa, e agora raptos de crianças por tropas russas e “se confirmado, isto representa outro crime de guerra”. “A luta contra a impunidade tem que ser reforçada”, considerou.

Irão: sanções a 11 indivíduos pela morte de Amini

Em relação ao Irão, foi decidida a imposição de sanções contra 11 indivíduos de quatro entidades, pela sua implicação na morte de Masha Amini - a mulher de 22 anos morta a 16 de setembro sob custódia da Polícia da Moralidade -, e pela repressão em curso contra protestantes.

Segundo relatos das organizações não governamentais que conseguem dar informações para o exterior, mais de 100 pessoas, entre elas muitas jovens e menores de idade, morreram nas últimas semanas em confrontos com a polícia.

Borrell salientou ainda que a situação na prisão de Evin, em Teerão, onde houve um incêndio neste fim-de-semana e morreram pelo menos quatro pessoas é muito grave. E diz ter transmitido as suas preocupações ao seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

“Em relação a todos os reclusos, mas também em relação aos prisioneiros políticos europeus que lá se encontram”. A prisão de Evin é considerada brutal, e é onde se encontram sobretudo os prisioneiros políticos iranianos e estrangeiros.

Borrell aproveitou a oportunidade pública em que se dirigia aos jornalistas para “pedir ao governo iraniano para acabar imediatamente a violência, libertar os detidos e retomar os serviços de internet e o fluxo de informação”.

Uma das primeiras medidas do governo iraniano nos primeiros dias da revolta foi cortar o acesso à internet, numa tentativa de bloquear a organização de manifestações internamente e de comunicação para o exterior da repressão.

Quanto aos drones que estão nos últimos dias a atingir as cidades ucranianas, Borrell disse que está a ser investigado, a pedido de vários países, para haver a certeza de que são fornecidos a Moscovo por Teerão. “Estamos a reunir informação e estaremos prontos a reagir com os instrumentos à nossa disposição”, disse esta tarde aos jornalistas.

A ameaça da China: um parceiro, um concorrente e um rival

Enquanto decorre esta semana o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês – com a reeleição já anunciada do atual líder, Xi Jinping, para o terceiro mandato de cinco anos- Borrell explicou que foi confirmada “a validade da nossa abordagem multifacetada”. A cartilha diplomática da UE em relação à China, definida em 2019, é a de considerar o gigante asiático como “um parceiro com que temos que nos envolver; um concorrente duro; e um rival sistémico”.

Num relatório fornecido pelo Serviço de Ação Externa europeu e que os ministros estiveram na tarde desta segunda-feira a apreciar, considera-se que “as atividades da China e as suas posições em organizações multilaterais exemplificam a sua determinação em promover sistematicamente uma visão alternativa da ordem mundial”.

No seu discurso ao Congresso, Xi Jinping confirmou que pretende anexar Taiwan – e este é uma das maiores dores de cabeça dos EUA, porque mais do que na questão da Ucrânia, seria por causa desta invasão que as duas potências (ambas com armas nucleares) se podiam envolver num conflito de larga escala.

Em relação a Taiwan, o relatório do Serviço de Ação Externa que circulou esta segunda-feira entre os ministros dos Negócios Estrangeiros reunidos no Luxemburgo, refere que “é fundamental a des-escalada e dissuasão para prevenir a erosão do status quo”.

Da parte da velha Europa enquanto se refere que é preciso manter sob vigilância os próximos passos de Xi Jinping, neste momento a “política da EU em relação à China é a correta e não é o momento para a mudar”, segundo disse uma fonte do Conselho Europeu.

“Há um apoio completo dos países de continuar a negociar em assuntos do nosso interesse, sendo o principal o das alterações climáticas”, disse Borrell. Ao mesmo tempo, salientou, após a má experiência com a Rússia, “temos que evitar tornar as nossas dependências em vulnerabilidades. Temos que aumentar a nossa resiliência interna em relação a qualquer potência”.

No entanto, dentro de poucas semanas está agendada uma visita do chefe da maior economia da UE, o chanceler Olaf Scholz, que será o primeiro político ocidental a encontrar-se com Jinping após este ter sido reeleito e também após ter ameaçado explicitamente Taiwan com uma invasão iminente.

O objetivo da visita, onde irão homens de negócios e patrões da indústria alemães, é puramente comercial, mas as relações da Alemanha com a Rússia, durante o mandato de Merkel, foram também de interesses comerciais que puseram o país e a UE dependentes dos pipelines de Moscovo. Uma prova de que a política alemã de trazer países para a mesa da paz e da democracia através dos interesses comerciais não funcionou.

