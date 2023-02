Na prática, valor ascende quase a 90 milhões de euros, anunciou o ministro da Defesa, François Bausch.

Apoio à Ucrânia representa 17% do orçamento da Defesa do Luxemburgo

"O Luxemburgo apoia a Ucrânia, enquanto for necessário, contra a brutal agressão russa", garantiu o Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Defesa, François Bausch, na reunião dos Ministros da Defesa do Conselho do Atlântico Norte (CNA), que aconteceu na terça e quarta-feira, em Bruxelas.



Uma semana antes do primeiro aniversário da guerra, a primeira questão discutida pelo grupo foi o apoio militar ao Governo de Volodymir Zelensky.

No seu discurso, Bausch forneceu uma visão geral da assistência militar luxemburguesa. "As nossas contribuições para apoiar a Ucrânia no exercício do seu direito à autodefesa ascendem a quase 90 milhões de euros, o que representa 17% da despesa anual com defesa.

Além disso, o Luxemburgo prestou um apoio não letal de 3,4 milhões de euros ao país, no quadro do Pacote de Assistência Integral da NATO (PAC Ucrânia)", explicou o governante.

Resposta mais rápida às crises

O Conselho do Atlântico Norte reuniu-se com os Ministros da Defesa da Ucrânia, Finlândia e Suécia, bem como com o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, para rever a situação no campo de batalha e os esforços não letais da NATO para apoiar a Ucrânia.

Os ministros aprovaram uma nova estrutura, o New Force Model (Novo Modelo de Força), que prevê, entre outras coisas, forças pré atribuídas para a defesa da Aliança. A NATO será, assim, capaz de responder mais rapidamente e com forças maiores a possíveis crises. Esta estrutura também prevê "defesas avançadas" no flanco oriental da Aliança.

Neste contexto, Bausch anunciou que o Luxemburgo já tinha destacado "seis soldados para a Lituânia como parte da presença avançada reforçada". Cerca de 25 soldados também serão destacados para a Roménia para apoiar atividades de vigilância reforçada.

Aumento do apoio a três países ameaçados

Os Ministros da Defesa discutiram também a urgência em atacar a escassez de munições e garantir o aumento da capacidade industrial, a fim de manter o atual nível de assistência, que está a esgotar os stocks de munições.

Na reunião, foi também discutido a possibilidade de aquisições multinacionais e plurianuais, por exemplo através da Agência de Apoio e Aquisições da NATO (NSPA), sediada no Luxemburgo.

Relativamente ao empenho dos aliados em investimentos na defesa, François Bausch falou da posição do Grão-Ducado: "Concordamos plenamente que precisamos de aumentar as despesas de defesa dos aliados, a fim de podermos responder à deterioração da situação de segurança. Desde 2014, o Luxemburgo mais do que duplicou o seu esforço de defesa e estamos empenhados em duplicá-lo de novo, até 2028. No entanto, atingir 2% não é realista para o Luxemburgo, dadas as nossas especificidades nacionais".

O último ponto da agenda foi o reforço do apoio político e prático a outros parceiros, nomeadamente à Bósnia-Herzegovina, Geórgia e Moldávia, diretamente afetados por ameaças externas resultantes da invasão russa.



O governante detalhou as contribuições do Luxemburgo para estes países: "Tendo em conta as campanhas híbridas da Rússia contra parceiros da NATO na Bósnia-Herzegovina, Geórgia e Moldávia, o Luxemburgo está também a contribuir com UM milhão de euros para programas de apoio feitos à medida de cada um destes parceiros", anunciou.

