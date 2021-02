Acusado de ser o mentor da missão destabilizadora, Erik Prince terá promovido um programa de sequestro e morte de inimigos de alto escalão. Também violou o embargo às armas com barcos e aviões de guerra.

Apoiantes de Trump envolvidos em missão mercenária na Líbia

Redação Acusado de ser o mentor da missão destabilizadora, Erik Prince terá promovido um programa de sequestro e morte de inimigos de alto escalão. Também violou o embargo às armas com barcos e aviões de guerra.

A revelação que promete abalar as estruturas que apoiam o mais recente ex-inquilino da Casa Branca consta de uma relatório confidencial da Organização das Nações Unidas (ONU): um conhecido apoiante de Donald Trump e fundador da empresa militar norte-americana Blackwater será um dos mentores de uma operação mercenária secreta na Líbia.

De acordo com um painel de especialistas das Nações Unidas, Erik Prince propôs uma operação militar ao comandante líbio Chalifa Haftar em abril de 2019 no Cairo. O relatório da ONU, que foi apresentado ao Conselho de Segurança na quinta-feira, foi citados pela Agência Alemã de Informação e não demorou muito a correr o mundo.

Ao que tudo indica e como refere a edição alemã do Wort, a chamada "Operação Opus" servia para apoiar Haftar com equipamento e estratégia militar. Além de ter levado aviões de guerra para o país, violando claramente o embargo que impede a comercialiação de armas no país consumido pela guerra civil, há cerca de uma década, Prince terá facilitado voos de reconhecimento, barcos e um programa de sequestro e morte de inimigos de alto escalão.

A agência de notícias alemã já havia noticiado a missão em maio, citando especialistas da ONU - mas sem a informação de que Prince estava intimamente associado à ação mercenária.

O ex-soldado de elite atraiu repetidamente a atenção nos últimos anos com contatos próximos com o ex-presidente Donald Trump. É irmão da ex-secretária de Educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.