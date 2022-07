O pico desta 45.ª vaga de calor registada em França desde 1947 é esperado na segunda-feira, com "uma série de recordes".

Alerta vermelho

"Apocalipse do calor" na segunda-feira em França

AFP Um "apocalipse do calor" em alguns lugares na segunda-feira, seguido de uma "noite tórrida": 15 departamentos na costa ocidental da França foram colocados em "alerta vermelho" devido a uma onda de calor particularmente intensa, anunciou a Meteo France no domingo.

O pico desta 45.ª vaga de calor registada em França desde 1947 é esperado na segunda-feira, com "uma série de recordes", particularmente na Bretanha e nas Landes, disse o Météo-France numa conferência de imprensa.



Na Gironda, os bombeiros ainda lutavam no domingo para extinguir dois incêndios florestais devastadores que destruíram quase 11 mil hectares de vegetação.

O alerta "vermelho" emitido no domingo, que recomenda que os residentes das zonas em causa observem "vigilância absoluta" face a "fenómenos perigosos de intensidade excecional", diz respeito aos seguintes departamentos: Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres e Vendée.

O pico de calor extremo desta onda, que começou na passada terça-feira, justifica a colocação destes 15 departamentos sob "vigilância de onda de calor vermelha para o início do evento no dia 18 às 12h".

Noite muito quente

Cinquenta e um departamentos estão também sob vigilância laranja (o que significa "estar muito vigilante") e o resto da França - com excepção do sul da Córsega - está sob vigilância amarela ("estar atento").

A segunda-feira pode ser um dos dias mais quentes de que há registo em França. "Em algumas zonas do sudoeste, será um apocalipse do calor", disse à AFP François Gourand, um especialista em previsões do Météo-France.

Temperaturas vão continuar a subir no Luxemburgo O MeteoLux colocou o sul do país sob um alerta amarelo este domingo à tarde e um alerta laranja na segunda-feira à tarde devido às altas temperaturas que são esperadas.

"Há muitos registos esperados para amanhã: na Bretanha, talvez até 40°C em Brest", o que seria um recorde absoluto, mas também nas Landes, onde "a floresta das Landes estará acima dos 42°C e talvez até 44°C", disse o analista Olivier Proust na conferência de imprensa.

A noite de segunda a terça-feira será quente em todos os departamentos vermelhos: "Vamos ter uma noite realmente quente", com temperaturas mínimas não inferiores a 25/26°C na parte mais fria da noite, acrescentou ele.

Na terça-feira, "a descida significativa das temperaturas no Atlântico está confirmada" e o alerta vermelho deve ser levantado às 6 da manhã, de acordo com o boletim da Météo France. Mas o calor forte deve continuar no sudeste.

Sob o efeito do calor, as concentrações de ozono "mantêm-se em toda a França Metropolitana", com uma degradação esperada segunda-feira no arco atlântico e Provence-Alpes-Côte d'Azur, segundo Prev'air, plataforma nacional de previsão da qualidade do ar. Airparif prevê também que o limiar de informação será ultrapassado na região da Ilha de França.

Na Gironda, após seis dias de combate ao incêndio, a situação permaneceu "desfavorável" no setor Teste-de-Buch, de acordo com a autarquia. Durante a noite, as chamas fizeram poucos progressos, mas mais uma vez ameaçaram os acampamentos na Duna du Pilat "devido a numerosos incêndios, sustentados por fortes rajadas de vento".

A floresta, "um trunfo importante"

"A floresta é um trunfo importante. O que está a acontecer aqui é, sem dúvida, um desastre ambiental. Exige que não só derramemos lágrimas, mas que tomemos soluções para trás", declarou à imprensa o presidente do Senado Gérard Larcher, que veio ao encontro dos bombeiros em La Teste-de-Buch, antes de ir para Landiras, a segunda frente na Gironde, onde o fogo também progrediu menos.

No total, desde terça-feira, mais de 14 mil residentes e turistas tiveram de fazer as malas, encontrando refúgio nos sete centros de alojamento de emergência que foram abertos.

Em Murviel-les-Montpellier, na região de Hérault, onde o termómetro estava acima dos 40°C ao domingo, Gilles Thérond, 67 anos, acorda "todas as manhãs às 5h30 para arejar a casa. Depois, assim que o sol sair, fechamos as janelas, as persianas e até as cortinas duplas. Funciona bastante bem".

Em Lyon, a capela vizinha do Grand Hôtel Dieu ofereceu um refúgio aos turistas: "Entrámos para admirar o local mas não podemos sair, está demasiado calor lá fora. Estamos a dizer uma oração antes do calor", ri-se Jean-Marc, 51 anos, que veio da Alsácia com a sua família.

Face ao calor avassalador, existe apenas uma arma: mantenha-se hidratado e limite os seus movimentos às horas mais quentes, diz o Météo-France.

E teremos de nos habituar a isso. O aumento destes fenómenos é uma consequência direta do aquecimento global, segundo os cientistas, uma vez que as emissões de gases com efeito de estufa aumentam a sua intensidade, duração e frequência.

A onda de calor está a afetar toda a Europa Ocidental, causando também incêndios florestais em Espanha e Portugal. No Reino Unido, a Agência Meteorológica emitiu o primeiro "alerta vermelho de sempre para calor extremo".

