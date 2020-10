O Presidente Emmanuel Macron discursou na cerimónia fúnebre do professor que foi decapitado, na sexta-feira passada, por um jovem radical islâmico de 18 anos.

Mundo 13 2 min.

Aplausos e lágrimas marcam homenagem a professor assassinado por terrorista em França

O Presidente Emmanuel Macron discursou na cerimónia fúnebre do professor que foi decapitado, na sexta-feira passada, por um jovem radical islâmico de 18 anos.

Lágrimas e aplausos marcaram a homenagem de Estado a Samuel Paty, o professor que foi decapitado por um terrorista islâmico, um jovem de 18 anos, na passada sexta-feira.

O funeral realizou-se ao final da tarde, na Sorbonne, com honras de Estado, e com a presença do Presidente francês, Emmanuel Macron, que discursou, afirmando que Samuel Paty se tornou o "rosto da República" e da "liberdade", sublinhando que a França "não renunciaria às caricaturas", incluindo as do profeta Maomé, que levaram ao assassinato do professor de 47 anos, que as usou em aulas onde falou sobre a liberdade de expressão.

Várias operações policiais contra membros do movimento islamita em França Várias operações policiais foram lançadas esta segunda-feira de manhã em França contra "dezenas de indivíduos" envolvidos no movimento islamita.

Durante a cerimónia, o chefe de estado, que alguns minutos antes tinha concedido a Legião de Honra ao professor, assegurou que a "luta pela liberdade" continuará.

Nesse tributo estiveram também 400 convidados, incluindo a família do professor, alunos da escola, e muitos políticos franceses. Outras centenas de pessoas anónimas, incluindo muitos professores, assistiram à homenagem num ecrã gigante, ao pé do qual foram colocadas flores e velas, segundo testemunhou a reportagem da AFP.

Segundo Macron, Samuel Paty foi vítima de uma "conspiração fatal" e do "ódio ao outro".



13 França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP França despede-se de professor barbaramente assassinado por terrorista islâmico. Fotos: AFP



O professor foi decapitado na sexta-feira à noite por Abdullakh Anzorov, um jovem de origem chechena de 18 anos, que foi morto a tiro pela polícia. Na origem do crime terá estado o facto de o professor ter mostrado aos seus alunos do oitavo ano os desenhos animados do profeta Maomé durante uma sessão de sensibilização sobre a liberdade de expressão.



De acordo com a AFP, antes de ser abatido pela polícia, o assassino do professor francês divulgou uma mensagem de áudio nas redes sociais em que dizia ter vingado o profeta, após publicar uma fotografia da sua vítima.

A mensagem foi acompanhada por dois ‘tweets’ de Abdoullakh Anzorov, onde revelou ter matado o professor do colégio Bois d'Aulne, em Conflans-Saint- Honorine, a noroeste de Paris.

Jean Asselborn "chocado" com decapitação de professor francês em Conflans O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, mostrou-se "chocado" com a decapitação de um professor, em Conflans, França, este fim de semana.

Pouco depois do assassínio, Abdoullakh Anzorov foi morto a tiro pela polícia, a 200 metros do corpo da sua vítima.

Estudantes deram informações sobre o professor por 300 euros

Hoje, sete pessoas foram presentes ao tribunal de instrução de Paris por ligações ao ato terrorista. Entre elas estão dois estudantes, de 14 e 15 anos, que indicaram ao agressor quem era o professor em troca de dinheiro, afirmou o procurador-geral para o combate ao terrorismo, Jean-François Ricard, numa declaração à imprensa.

O magistrado especificou que o agressor ofereceu entre 300 e 350 euros em troca da informação.

Conspiração e incitamento nas redes sociais

No grupo das sete pessoas presentes em tribunal conta-se também Brahim C., o pai de uma aluna que apelou a uma mobilização contra o professor nas redes sociais.

A divisão antiterrorista da procuradoria-geral de França defendeu em tribunal a existência de uma relação “direta” entre as críticas nas redes sociais enviadas pelo pai de uma das alunas e o assassínio do professor.

Ao regressar da cerimónia de homenagem ao professor Samuel Paty, Emmanuel Macron foi interrogado por uma professora e admitiu-lhe "não vamos ganhar da noite para o dia", "não vamos mudar a sociedade num dia", antes de prometer: "não vamos desistir".

com agências

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.