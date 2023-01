O homem viajava com 250 caixas de tabaco. Foi detido em Tours e vai ser presente a tribunal.

Apanhado com 50 mil euros em tabaco comprado no Luxemburgo para contrabando

As apreensões aduaneiras de tabaco do Luxemburgo são numerosas e recorrentes. Em 2017, foram apreendidas 238 toneladas de produtos de tabaco contrabandeados ou falsificados. Esse número tem aumentado de ano para ano, com um recorde em 2021 com 400 toneladas apreendidas.



Entre os infratores, muitos são automobilistas que vêm abastecer-se no Grão-Ducado e as quantidades apreendidas são, por vezes, surpreendentes. É o caso da mais recente apreensão de tabaco, que ocorreu no dia 14 janeiro, em Tours, departamento francês de Indre-et-Loire.

Em Tours, a mais de seis horas de carro do Luxemburgo, um condutor foi mandado parar pela polícia por se ter esquecido de indicar a mudança de direção. O homem foi detido porque no seu automóvel a polícia acabou por descobrir 250 caixas de tabaco escondidas sob um cobertor no assento traseiro do carro.

Segundo vários meios de comunicação locais, o suspeito, residente em Tours, viajou até ao Luxemburgo para se reabastecer de tabaco. A mercadoria apreendida, com um peso total de 83 quilos, tem um valor de 50 mil euros.



Desmantelada maior fábrica de cigarros ilegal de França Só em França, o mercado negro representa cerca de 30% do tabaco em circulação.

Na casa do condutor, de 41 anos, a polícia de Indre-et-Loire descobriu mais 300 caixas de tabaco, bem como o equivalente a 2.600 euros em dólares canadianos, uma espingarda de canos serrados e uma caixa de cartuchos, segundo o jornal "La Nouvelle République".

Detido e colocado sob custódia policial, o homem admitiu tudo, confessando que pretendida revender a mercadoria no mercado negro. Será julgado na próxima primavera.

