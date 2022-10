O nome poderia ter sido a sua morte, mas não foi. A história do homem que teve de implorar aos soldados russos para não levarem o seu passaporte porque é homónimo do presidente ucraniano.

"Apanhámos o presidente deles!". Este é o Volodymyr Zelensky do Donbass

Quando os soldados russos chegaram a esta pequena aldeia ocupada do leste da Ucrânia, no final de abril, para verificar as identidades dos sobreviventes, Volodymyr Zelensky questionou-se sobre o que lhe iria acontecer.

Um dos soldados russos pegou no seu passaporte e desfez-se em gargalhadas: "Está tudo bem rapazes, a guerra acabou, podemos ir para casa, apanhámos o presidente deles!"

Nesse momento, Volodymyr Zelensky deixou de suster a respiração. Mas, depois, o soldado russo quis levar os seus documentos, "como uma lembrança".

"Eu respondi 'Mas que recordação? Não posso viver sem o meu passaporte'", gesticula Zelensky, em conversa com a AFP.

O reformado viveu na cave durante os oito meses de ocupação russa Foto: Dimitar DILKOFF/AFP

"E eles devolveram-mo", conta com um olhar enrugado e travesso, enquanto ilumina com a sua lanterna o pequeno documento danificado.

Nascido em 1958 em Bakhmut, na antiga URSS, filho de uma funcionária da grande mina de carvão ali existente e de um operário, o pensionista ucraniano foi motorista no exército soviético e, mais tarde, trabalhador da construção civil.

Volodymyr não quis deixar a sua casa

Sem laços familiares conhecidos com o presidente ucraniano, o seu homónimo de uma pequena aldeia em Donbass, cujo nome a AFP prefere não dar por razões de segurança, passou os oito meses de guerra escondido na sua cave.

"Tinha deixado de fumar há quatro anos e comecei de novo", diz, desolado.

Na sua pequena casa, revestida com papel de parede florido mas mergulhada na escuridão e no frio, o estrondo seco de uma explosão faz inchar os plásticos que cobrem a janela.

"É assustador", admite, em pânico, a sua esposa, Valentina Zelenska, de 72 anos. "Se o vidro ainda ali estivesse, já não seria", sorri.

"Ela não se habituou a isto", relata o marido. A aldeia onde o casal vive, libertada a 30 de setembro pelas forças ucranianas, está agora a ser alvo de fogo da artilharia russa.

Valentina saiu dali no início da guerra, mas Volodymyr não quis deixar a sua casa, o sonho de vida que conseguiu alcançar em 2003: "o ar mais limpo" alguma vez respirado após anos na "galeria mineira", o seu terreno, a sua cozinha de verão e o lago onde pesca as suas carpas.

Zelensky mostra um fragmento de um míssil no jardim da sua casa Foto: Dimitar DILKOFF/AFP

Esposa vê parecenças com o presidente

Volodymyr Zelensky, envergando calças de veludo e um pullover com fecho de correr, volta a colocar os seus óculos, remendados com um pedaço de gesso, no nariz avermelhado e procura o seu precioso álbum de recordações com a lanterna.

Na mesa de cozinha, examina um retrato seu, quando tinha cerca de 40 anos, com um uniforme caqui: "Acho que não me pareço com o presidente. De todo."

"Eu acho que te pareces com ele!" diz Valentina, sentada na outra ponta da sala.

"De que presidente estás a falar? [Joe] Biden?", atira o marido, com uma gargalhada.

No dia da entrevista, o casal assinala 22 anos de casamento. Mas, na aldeia devastada pelos combates, isolada de tudo, Volodymyr não conseguiu encontrar flores.

Valentina Zelenska assegura que o seu nome de casada é muito comum na Ucrânia, tal como na Rússia. O mesmo se passa com o primeiro nome de Volodymyr, mas não conhece outro além do seu marido e do presidente eleito em 2019.

2 Volodymyr Zelensky partilha o nome com o presidente ucraniano Foto: Dimitar DILKOFF/AFP

A desilusão de uma guerra sem fim à vista

Quando o comediante se apresentou, Volodymyr Zelensky, que votou nele, ficou entusiasmado: "Ele fala bem, é jovem, inteligente, todos o conhecemos do seu programa Kvartal 95, todos disseram que ele ia repor a ordem" no país.

"Mas os anos passaram e penso que as coisas não mudaram muito", acrescenta, expressando ainda mais desilusão pelo facto de o presidente se recusar, na sua opinião, a pôr fim à guerra.

"Ele disse que apenas negociaria com o próximo presidente da Federação Russa. Mas, se Putin ficar lá mais 10 anos, teremos dez anos de guerra?" pergunta. "As pessoas aqui já não aguentam mais."

Como muitas pessoas do seu grupo etário no Donbass, considera a Ucrânia a sua "pátria". Mas o ex-soldado soviético não esconde a sua nostalgia face à vida sob o regime soviético, que, segundo ele, trouxe paz e prosperidade à sua geração.

"O que é que se pode esperar? Os presidentes vêm e vão e nós, o povo, fica", conclui Volodymyr Zelensky.

