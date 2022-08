Seis meses após a invasão russa da Ucrânia, o conflito não mostra sinais de ter terminado e está a arrastar-se, dizem os especialistas.

Mundo 5 min.

Conflito

Após seis meses de guerra na Ucrânia, o que podemos esperar? Perguntas e respostas

AFP Seis meses após a invasão russa da Ucrânia, o conflito não mostra sinais de ter terminado e está a arrastar-se, dizem os especialistas.

A luta e os ataques mortíferos russos continuam diariamente. Pode a guerra durar anos? Qual é a capacidade dos dois países para a enfrentar? Aqui ficam algumas perguntas e respostas sobre o que esperar do conflito.



O conflito vai continuar?

Os analistas não vêem qualquer razão para que o conflito termine de momento. Também não se vislumbra qualquer compromisso ou conversações de paz, dadas as posições extremamente opostas.

"Estamos num momento em que a frente está a estabilizar. Mesmo que o exército russo continue a tentar ofensivas (limitadas), podemos ver que está a ficar sem forças. Moscovo está numa posição defensiva numa grande parte da frente e parte da sua retaguarda na Ucrânia", diz Dimitri Minic, investigador do Centro Rússia/NEI do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), à AFP.

"É possível que o exército ucraniano lance uma operação de grande escala para recuperar parte da região de Kherson, ou mesmo a cidade de Kherson, a curto ou médio prazo", acrescenta.

Putin. "Não há vencedores numa guerra nuclear" "Partimos do princípio de que não poder haver vencedores numa guerra nuclear e de que esta última não deve nunca ser desencadeada", disse o Presidente russo.

Para Marie Dumoulin, diretora do programa Wider Europe do grupo de reflexão ECFR (European Council on Foreign Relations), "visto que começa a haver uma forma de equilíbrio de poder entre as duas partes, estamos perante um conflito que provavelmente será muito longo", diz à AFP.

"É provável que isto dure pelo menos até 2023", disse, salientando que estão previstas eleições presidenciais em ambos os países em 2024. "Irá funcionar e de que forma?", questiona.

O analista político russo Konstantin Kalachev considera também à AFP que o conflito poderia "durar anos". "A Rússia carece de recursos humanos, está atolada. Mas a Ucrânia também carece de recursos humanos para contra-atacar e não dispõe de armas ofensivas pesadas", explica.

Poderão os ucranianos continuar a resistir?

O inverno, com prováveis cortes de energia e aquecimento, será difícil para a sociedade ucraniana. "O país está à beira do incumprimento, 40% das escolas não poderão abrir no início do ano letivo, e há falta de combustível", afirma Dumoulin.

"Os ucranianos estão determinados a alcançar pelo menos o sucesso tático até ao inverno, uma vez que isto irá motivar as tropas e a sociedade e também justificar as exigências aos parceiros ocidentais", argumenta ainda.

Supremo Tribunal russo decreta batalhão Azov como "organização terrorista" O Kremlin e a propaganda do regime de Vladimir Putin acusam os membros do "regimento Azov" de serem um "grupo neonazi" que cometeram "crimes de guerra" sendo que devem ser "punidos com severidade".

Dimitri Minic salienta que o exército ucraniano tem a vantagem de "receber armas e equipamentos ocidentais que podem ser da última geração ou melhores do que os do exército russo, e os ucranianos têm a vantagem de defender o seu território e de ter uma moral mais elevada".

Segundo o investigador a população ucraniana não está numa situação de ter de balançar para um lado ou para o outro, ou de estar tão exausta pela guerra que desestabilize o poder político. Está unida em torno do governo ucraniano".

Uma união recentemente dada conta pelo Presidente do país. "A maioria absoluta do nosso povo não tem dúvidas de que conseguiremos a vitória para a Ucrânia", disse este domingo à noite Volodymyr Zelensky.

"Estamos unidos, temos mais confiança em nós próprios agora do que temos tido durante muitas décadas", acrescentou ainda.

Os russos podem aguentar, sobretudo a nível económico?

"A economia russa não está atualmente em crise", considera Chris Weafer, fundador da consultora Macro-Advisory, à AFP. O Governo utiliza as receitas orçamentais dos programas económicos e industriais "para financiar os militares e fornecer apoio social, de emprego e de rendimento".

Já Marie Dumoulin observa que o impacto das sanções "está a começar a fazer-se sentir em certos setores". "O Estado russo tem reservas. Tem uma almofada financeira que lhes permite suavizar os efeitos, mas que não durará para sempre", explicou. Os efeitos da contração da atividade poderiam começar a fazer-se sentir fortemente a partir do outono.

Preço do gás dispara devido a paragem anunciada no NordStream Preço dos futuros do gás TTF na Holanda (de referência na Europa) atingiu 257,40 euros, um nível inédito.

"Mas não creio que Vladimir Putin esteja a desistir da sua guerra só porque a atividade económica diminuiu", acrescenta a investigadora.

Kalachev, por seu turno, acredita que as "reservas de paciência" dos russos são "muito maiores do que as dos europeus". "A Rússia espera ganhar através do desgaste", salienta.

Que cenários podemos esperar?

O cenário mais provável é o "impasse". "Podemos razoavelmente contar" com este cenário, segundo Dumoulin, "com um cansaço gradual que se instalará no lado ocidental e que não facilitará o apoio à Ucrânia".

Os países europeus têm de lidar com o descontentamento das suas populações com a explosão dos preços da energia e dos alimentos.

Para onde vão os navios com cereais ucranianos? 21 navios já foram autorizados a sair dos portos da Ucrânia desde o início do mês.

"Estamos numa guerra de posições com uma modesta e lenta conquista territorial russa, e uma defesa feroz por parte de um exército ucraniano mais engenhoso e ágil", observa Minic.

Para Dumoulin, diretora do programa Wider Europe, "haverá provavelmente também um momento em que Putin capitalizará este cansaço ocidental e fará aberturas (...) e encorajará os líderes ocidentais a pressionar os ucranianos a por fim ao conflito nos termos da Rússia".

Mesmo que este seja o cenário menos provável, a diretora acredita que não se pode excluir que "o Ocidente continue a apoiar a Ucrânia e que a dada altura o tipo de equilíbrio que foi estabelecido entre as forças russas e ucranianas no terreno seja alterado a favor da Ucrânia".

Putin aceita inspeção à central nuclear de Zaporijia O presidente russo aceitou que uma missão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) passasse por território ucraniano.

Para Dimitri Minic - que recorda as manifestações de março na Rússia em oposição à invasão da Ucrânia - "o que poderia agravar a situação entre as autoridades russas e o que resta da sociedade civil é uma declaração de guerra, uma lei marcial ou a mobilização geral".

"Isto seria difícil de gerir em grandes cidades como Moscovo ou São Petersburgo, onde o discurso obsessivo anti-Ocidente tem menos poder", conclui o investigador.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.