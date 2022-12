O ex-kickboxer e mais três detidos são acusados de tráfico de seres humanos na Roménia e também nos EUA e Reino Unido desde o início de 2021, forçando mulheres a prostituir-se.

Mundo 2 min.

Tráfico humano

Após provocação a Greta, 'influencer' Andrew Tate foi detido na Roménia

DPA O ex-kickboxer e mais três detidos são acusados de tráfico de seres humanos na Roménia e também nos EUA e Reino Unido desde o início de 2021, forçando mulheres a prostituir-se.

O 'influencer' e ex-kickboxer britânico-americano Andrew Tate foi detido na Roménia por suspeita de violação e tráfico de seres humanos. Isto foi confirmado à agência dpa esta sexta-feira pela unidade especial do Ministério Público romeno responsável pelo crime organizado, DIICOT.

Também foram detidos o irmão de Tate e dois romenos depois de o DIICOT ter conduzido cinco buscas domiciliárias em Bucareste e nos arredores. Os quatro suspeitos são acusados de tráfico de seres humanos na Roménia e também nos EUA e Reino Unido desde o início de 2021, forçando mulheres a prostituir-se.

As seis vítimas identificadas até agora foram recrutadas utilizando o chamado método 'loverboy', de acordo com uma declaração do DIICOT. Foram seduzidas com promessas de amor e casamento. Posteriormente, as mulheres e raparigas foram detidas em vários apartamentos à volta de Bucareste com violência e intimidação. Foram obrigadas a fazer sexo e a aparecer em vídeos pornográficos, que foram depois distribuídos nas redes sociais. Uma das vítimas também tinha sido violada duas vezes por um dos detidos.

O jornal britânico "Daily Mirror" citou um porta-voz de Tate que dizia que não podiam dar quaisquer detalhes sobre a detenção neste momento. "No entanto, Andrew e Tristan Tate têm o maior respeito pelas autoridades romenas e ajudarão no que puderem".

Andrew Tate teve recentemente uma discussão com a ativista climática Greta Thunberg no Twitter. Tate, que chamou repetidamente a atenção pelas suas declarações misóginas, gabou-se do número de carros que possui e escreveu a Thunberg: "Por favor, dê-me o seu endereço de e-mail para que eu possa enviar-lhe uma lista completa da minha colecção de carros e das suas enormes emissões".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A jovem que deu origem ao movimento global das greves climáticas com as manifestações das "sextas-feiras pelo futuro" respondeu na quarta-feira: "Sim, por favor esclareça-me, escreva-me para smalldickenergy@getalife.com". A resposta foi aplaudida por muitos utilizadores do Twitter - na manhã desta sexta-feira, a publicação de Thunberg tinha 3,2 milhões de 'gostos' - enquanto que a publicação do antigo kickboxer tinha pouco mais de 200 mil.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Tate decidiu então gozar com a jovem de 19 anos num vídeo enquanto fumava um charuto. O vídeo mostra também uma caixa de pizza de uma cadeia de entregas na Roménia. Segundo alguns meios de comunicação, teria sido a caixa de pizza a pista sobre o paradeiro de Tate. No entanto, uma porta-voz do Ministério Público disse em resposta a uma pergunta da dpa: "Estas são especulações divertidas". Não é verdade que a caixa tenha desempenhado um papel na detenção.

Greta, entretanto, reagiu no Twitter, escrevendo esta sexta-feira: "Isto é o que acontece quando não se recicla as caixas de pizza". Em poucos minutos, o tweet recebeu dezenas de milhares de 'gostos'.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.