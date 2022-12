A abordagem da China ao vírus "enfrenta novas circunstâncias e novas tarefas", garantiu a vice-primeira-ministra Sun Chunlan.

Após onda de protestos, China quer aliviar política 'zero covid'

As autoridades de saúde da China deram os primeiros sinais de uma possível flexibilização da rígida política 'zero covid', após uma onda de protestos furiosos contra restrições sanitárias e a favor de mais liberdades.

A abordagem da China ao vírus "enfrenta novas circunstâncias e novas tarefas", graças à natureza menos perigosa da variante Omicron e ao progresso da vacinação, disse a vice-primeira-ministra Sun Chunlan, num discurso na Comissão Nacional de Saúde (NHC), na quarta-feira.

Na terça-feira, Pequim já tinha decidido acelerar a vacinação das pessoas idosas, mas que ainda é insuficiente.

Figura central na estratégia da China para lidar com a pandemia, Sun não fez qualquer menção à política 'zero covid' nas suas declarações - de acordo com a agência de notícias da China gerida pelo Estado -, suscitando esperanças de que esta estratégia, que tem perturbado a vida quotidiana do povo chinês e a economia do país nos últimos três anos, fosse em breve relaxada.

Exasperados por repetidos confinamentos e testes PCR quase diários, milhares de chineses manifestaram-se no fim de semana passado em Pequim, Xangai, Guangzhou e Wuhan - onde os primeiros casos foram detetados em dezembro de 2019.

Para as autoridades comunistas, esta é a onda de protestos mais generalizada desde as mobilizações pró-democracia de Tiananmen em 1989.

Apanhados de surpresa, apelaram à "repressão" para conter o movimento, mas também parecem estar a dar um sinal na frente da política de saúde.

Números recorde, mas ainda assim baixos

Na megalópole industrial de Guangzhou, onde se verificaram confrontos na terça-feira entre manifestantes e a polícia, foi levantado o bloqueio que estava em vigor há várias semanas, apesar dos números recorde de contaminação.

Embora os números estejam de facto entre os mais elevados desde o início da pandemia, continuam a ser ínfimos: 35.800 casos locais comunicados na quinta-feira, de uma população de 1,4 mil milhões e com a grande maioria dos casos assintomáticos.

As restrições foram atenuadas em diferentes graus em todos os 11 distritos de Guangzhou, incluindo Haizhu, o epicentro das mobilizações.

Com exceção de alguns bairros considerados de "alto risco", segundo o Conselho de Saúde Local, "o resto é gerido como zonas de baixo risco".

A cidade central de Chongqing também anunciou na quarta-feira que os casos de contacto que reunissem determinadas condições seriam autorizados a colocar-se em quarentena em casa, uma mudança acentuada em relação à política anterior de exigir que todos - casos e contactos positivos - fossem para um centro de quarentena.

O alívio local, juntamente com as declarações da vice-primeira-ministra, "poderia ser um sinal de que a China está a começar a considerar o fim da sua rígida política de 'zero covid'", disseram os analistas da ANZ Research.

"Acreditamos que as autoridades chinesas estão a avançar para uma estratégia de 'viver com a covid', como evidenciado pelas novas regras que permitem às pessoas isolarem-se em casa em vez de serem transportadas para centros de quarentena", acrescentaram.

Na quinta-feira de manhã, dois grandes jornais chineses publicaram comentários de especialistas para assegurar às pessoas que a covid é segura na maioria dos casos, na sequência de publicações semelhantes nos últimos dias que parecem preparar os cidadãos para uma mudança de mentalidade.

