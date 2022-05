Este sábado, na véspera da visita do Presidente Joe Biden, surgiram os primeiros testemunhos de crianças que sobreviveram ao massacre de Uvalde, descrevendo o horror da escola do Texas onde um jovem matou 19 crianças e dois professores.

Após o massacre de Uvalde, surgem os primeiros testemunhos de crianças sobreviventes

No dia anterior, as autoridades do Texas tinham feito um mea culpa, admitindo que a polícia tinha tomado uma "má decisão" ao não entrar rapidamente no edifício.



Demorou cerca de uma hora na terça-feira para a polícia parar o massacre, apesar de vários apelos de crianças a pedir ajuda. Os 19 agentes no local estavam à espera da intervenção de uma unidade especializada de polícia de fronteiras.

No interior, as crianças foram encarceradas pelo atirador, Salvador Ramos, de 18 anos.

Ao entrar na sala, ele fechou a porta, dizendo às crianças "vão todos morrer", antes de abrir fogo, disse um sobrevivente, Samuel Salinas, 10 anos, à ABC, na sexta-feira.

"Penso que ele estava a apontar para mim", testemunhou a criança, mas uma cadeira entre ele e o atirador bloqueou a bala.

Na sala com o chão ensanguentado, Samuel Salinas tentou "fazer-se de morto" para evitar ser alvejado.

"Fiquem calmos e não se mexam"

Miah Cerrillo, 11 anos, tentou escapar à atenção de Salvador Ramos de uma forma semelhante. A rapariga cobriu-se com o sangue de um colega de turma, cujo cadáver estava ao seu lado, disse à CNN num testemunho não filmado.

Ela tinha acabado de ver o adolescente atirar na sua professora, depois de lhe ter dito "boa noite".

Outro estudante, Daniel, disse ao jornal Washington Post que enquanto as vítimas esperavam pela polícia para as resgatar, ninguém gritava. "Fiquei assustado e stressado, porque as balas quase me atingiram".

A professora, que ficou ferida no ataque mas sobreviveu, estava a sussurrar aos alunos para "ficarem calmos" e "não se mexerem".

Uma criança, também atingida por uma bala, pediu à professora para chamar a polícia, dizendo que estava "a sangrar muito", contou Daniel, que já não consegue dormir sozinho e tem pesadelos.

As crianças que sobreviveram "estão traumatizadas e terão de viver com isso para o resto das suas vidas", disse a sua mãe, Briana Ruiz.

Samuel Salinas disse também que tem pesadelos em que vê o atirador. A ideia de voltar à escola, ou mesmo de voltar a ver os seus colegas de turma, continua a ser assustadora.

"Não estou ansioso por isso", disse ele, acrescentando que queria "ficar em casa" e "descansar".

Visita de Biden no domingo

Estes testemunhos apenas contribuíram ainda mais para a controvérsia em torno da ação da polícia.

Pressionado por jornalistas para explicar o seu muito criticado tempo de resposta, Steven McCraw, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse na sexta-feira que as forças da lei pensavam que "podia não haver mais sobreviventes".

Contudo, a polícia recebeu inúmeras chamadas de várias pessoas nas duas salas de aula afectadas, incluindo uma de uma criança às 12h16, mais de meia hora antes da polícia responder às 12h50, avisando que "oito a nove estudantes estavam vivos", disse McCraw.

Este domingo, o Presidente dos EUA e a esposa, Jill Biden, viajarão para Uvalde, para "partilhar a dor" do povo desta pequena cidade despedaçada por um dos piores massacres de armas dos últimos anos no país.

O tiroteio, apelidado de "novo Sandy Hook" na imprensa norte-americana, referindo-se ao horrível massacre numa escola primária de Connecticut em 2012, despertou o trauma da América.

Os rostos das vítimas muito jovens, entre os 9 e os 11 anos, transmitidos pela televisão e os testemunhos dos seus pais desesperados comoveram o país, reacendendo uma onda de apelos para uma melhor regulamentação das armas.

O presidente democrata, que tem denunciado regularmente a "epidemia" de violência armada, não conseguiu até agora aprovar legislação abrangente de controlo de armas.

