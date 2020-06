A monarca foi fotografada em Windsor na primeira aparição pública desde o início do confinamento no Reino Unido.

Aos 94 anos, a rainha Isabel II ainda anda a cavalo

A rainha Isabel II passeou-se junto ao Castelo de Windsor durante o fim-de-semana num sinal de um regresso à normalidade dentro da família real britânica. No Home Park, a monarca apareceu montada num pónei de 14 anos, Balmoral Fern, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham.



Há muito conhecida pelo seu amor pelos passeios equestres, incluindo pelas corridas de cavalos, tem sido regularmente fotografada a cavalo ao longo de décadas.

A rainha, que fez 94 anos em abril, não protagonizou, pela primeira vez em 68 anos, a tradicional saudação real com disparos de canhão

Também o desfile militar, realizado anualmente em meados de junho para assinalar a celebração oficial do aniversário da rainha, foi cancelado.

No mês passado, no 75º aniversário do Dia da Vitória, Isabel II fez um raro discurso televisivo do Castelo de Windsor em que comparou a resposta da população britânica à pandemia aos esforços dos soldados britânicos durante a Segunda Guerra Mundial.

Este discurso seguiu-se a outro, em abril, no qual apelou à unidade face à pandemia.

