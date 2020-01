Mais de um mês depois do arranque da paralisação que continua a afetar a ferrovia francesa, o governo reúne em conselho de ministros esta segunda-feira. Quinta-feira e sábado há centenas de manifestações previstas com a ameaça de bloqueio das refinarias do país.

Ao 33°dia de greve a reforma das pensões em França entra numa semana decisiva

O maior sindicato francês marcou dois dias de protesto mesmo antes da reunião agendada para esta terça-feira que vai pôr frente a frente as estruturas que representam os trabalhadores e o Ministério do Trabalho.

Quinta-feira e sábado, França volta às ruas contra a reforma das pensões. Há centenas de manifestações previstas por todo o país. Em greve parcial há 33 dias, os trabalhadores da ferrovia e do metro parisiense não desarmam. Agora a CGT ameaça com bloqueios às refinarias e aos depósitos de combustível. O jornal Republicain de Lorrain explica que o objetivo é "tornar a disputa mais real" com o iminente fim da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento.

Semana decisiva

Nem o governo do primeiro-ministro Édouard Philippe nem o Eliseu de Emmanuel Macron mostraram disponibilidade para recuar no projeto que promete revolucionar o sistema de pensões francês.

Nos votos de final do ano, o Presidente assegurou que o projeto vai mesmo avançar. Apesar da última sondagem da Odoxa mostrar que o apoio à greve está a perder força - menos de 5 pontos percentuais em duas semanas - mais de 61% dos inquiridos continua ao lado dos sindicatos.

Na semana passada, até os republicanos se juntaram às críticas da oposição. Juntaram-se à esquerda e assinaram a carta que exige a retirada do projeto. No documento constam as assinaturas dos líderes partidários Jean-Luc Mélenchon da França Insubmissa, de Olivier Faure do PS, Julien Bayou da EE-LV e de Fabien Roussel da PCF.

Esta segunda-feira o governo reúne no primeiro conselho de ministros do ano numa semana decisiva, cada vez mais próxima do exame final marcado para 24 de janeiro onde cada um dos ministérios e secretarias vai examinar a versão final do projeto que quer substituir os mais de 40 regimes especiais por um regime universal a partir de 2025.

Universal, mas menos

Apesar de no início de novembro, o primeiro-ministro Édouard Philippe ter afirmado que "o tempo do regime universal chegou" e que "os regimes especiais acabaram" já há excepções consagradas.

Além dos militares, a polícia, a companhia de bailado e os pilotos da Air France viram reconhecido o estatuto profissional especial e não vão ser abrangidos pelas mudanças.

Determinados a defender e manter o regime autónomo das contribuições para a Segurança Social, tanto os advogados como os professores prometem endurecer as posições. Lado a lado com os trabalhadores da rede de transportes seguem na linha da frente da contestação que já dura há mais de um mês.