Antigo primeiro-ministro escocês é acusado de assédio sexual

Alex Salmond demitiu-se de todos os cargos no Partido Nacionalista Escocês, depois do governo do seu partido ter enviado para a polícia uma investigação interna sobre alegados abusos sexuais cometidos por ex-governante, quando liderava o governo da Escócia.

O ex-primeiro-ministro escocês Alex Salmond anunciou na quarta-feira que vai abandonar o Partido Nacional Escocês (SNP) para "evitar uma divisão interna", uma semana depois de terem sido tornadas públicas acusações por assédio sexual.

As denúncias contra Salmond, o antigo dirigente independentista que em 2014 levou a Escócia ao limiar da independência com um referendo, foram tornadas públicas pelo jornal britânico Daily Record, na edição de 24 de agosto.

Depois de uma investigação interna, o atual Governo escocês, liderado pela independentista Nicola Sturgeon, do Partido Nacional Escocês (SNP), denunciou o caso à polícia. Essa investigação que partiu do próprio governo escocês, dirigido pela primeira-ministra e sucessora de Salmond, Nicola Sturgeon, manteve-se secreta, até que houve uma fuga de informação para a imprensa no passado domingo. O antigo primeiro-ministro demitiu-se do partido e apelou aos escoceses que o ajudassem a defender-se e prometeu voltar à militância ativa quando conseguir provar a sua inocência.



A alegada vítima da agressão sexual é uma das empregadas da residência oficial do primeiro-ministro em Edimburgo, segundo garante o diário Daily Record, que situa o acontecido em dezembro de 2013. A polícia recusou comentar as notícias, justificando que há uma investigação em curso.



Salmond refutou de imediato as acusações e começou a responder em tribunal num processo instaurado pelo atual Governo do seu partido.

No entanto, numa mensagem de vídeo publicada nas redes sociais na noite de quarta-feira, Salmond anunciou que abandonaria o partido para evitar uma “divisão interna substancial” e os ataques dos partidos políticos rivais.

"Não fui para a política para facilitar os ataques da oposição ao SNP e, com o parlamento a retomar [os trabalhos] na próxima semana, apresentei a minha renúncia para afastar este ataque da oposição", justificou.

O antigo governante disse ainda estar ciente de que "caso o partido se sentisse obrigado" a suspendê-lo, "isso causaria uma divisão interna substancial”.

Alex Salmond renunciou ao cargo de primeiro-ministro em novembro de 2014, poucas semanas depois da vitória do “não” no referendo sobre a independência da Escócia.

