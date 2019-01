No ano passado, as autoridades iniciaram uma investigação a alegações de assédio sexual apresentadas por duas mulheres que eram empregadas de Salmond no período em que esteve nas funções de primeiro-ministro escocês, entre 2007 e 2014, crimes que ele nega.

Antigo chefe do governo escocês detido por assédio sexual

No ano passado, as autoridades iniciaram uma investigação a alegações de assédio sexual apresentadas por duas mulheres que eram empregadas de Salmond no período em que esteve nas funções de primeiro-ministro escocês, entre 2007 e 2014, crimes que ele nega.

O antigo chefe do governo autónomo escocês Alex Salmond foi hoje detido e acusado, de acordo com vários órgãos de comunicação social britânica.

"Podemos confirmar que um homem de 64 anos foi preso e acusado", disse um porta-voz da polícia escocesa, na sequência de notícias inicialmente veiculadas pela comunicação social britânica, que identificou Salmond.

O mesmo porta-voz não especificou a natureza das acusações, indicando apenas que o relatório de investigação foi entregue ao procurador.

Salmond abandonou a liderança do Partido Nacionalista Escocês (SNP) e do governo escocês em 2014, na sequência da derrota do referendo para a independência do país.

No início deste mês, um tribunal de Edimburgo decidiu que o Governo escocês agiu de forma imprópria na investigação interna às duas queixas porque o gabinete liderado pela sucessora, Nicola Sturgeon, violou suas próprias diretrizes ao designar como responsável pela investigação interna uma pessoa que tinha um "envolvimento anterior" no caso.

Nesse sentido, o juiz Lord Pentland determinou que as decisões tomadas durante a investigação interna eram "ilegais no sentido de que eram processualmente injustas", obrigado o Governo a pagar as custas legais do processo.

