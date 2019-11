Uma das igrejas mais antigas de Veneza, uma basílica bizantina do ano de 639, está entre as cerca de 60 igrejas que foram afetadas pelas inundações da semana passada, indicaram hoje as autoridades.

Antiga basílica de Veneza do século VII entre as 60 igrejas afetadas por inundações

A antiga basílica de Santa Maria Assunta, bem como a igreja adjacente de Santa Maria Fosca, foram “abundantemente inundadas” por três vezes na semana passada, com água salgada a entrar nos pisos de mosaico e nas colunas de mármore.



O porta-voz do Patriarcado de Veneza, Alessandro Polet, indicou que a basílica já foi limpa, mas que a extensão dos danos levará o seu tempo a ser avaliada, porque os estragos provocados pela água salgada podem demorar a verificar-se.

O Governo italiano declarou na passada quinta-feira, dia 14, o estado de emergência em Veneza devido às inundações, disponibilizado 20 milhões de euros para as “intervenções mais urgentes”.

Monumentos, casas e empresas foram atingidos por inundações excecionais, tendo as águas atingido o valor mais elevado desde 1966.

A marca da água atingiu 1,87 metros no passado dia 12, o que significa que mais de 85% da cidade foi inundada. O nível mais alto registado até agora foi de 1,98 metros durante as inundações em 1966.

Em Veneza, a célebre praça de São Marcos esteve submersa devido também à maré alta excecional. O vestíbulo da basílica de São Marcos, joia da cidade, também foi inundado.

Lusa

