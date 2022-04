O Secretário-geral da ONU desloca-se esta terça-feira, pela primeira vez, à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

António Guterres em Moscovo para alcançar cessar-fogo "o mais depressa possível"

Redação O Secretário-geral da ONU desloca-se esta terça-feira à Rússia pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia. A prioridade dos encontros com Putin e com o ministro dos Negócios Estrangeiros é criar condições para um cessar-fogo que permita "minimizar o sofrimento das pessoas".

Alcançar um cessar-fogo "o mais rápido possível" é o objetivo da visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, que está esta terça-feira de visita a Moscovo para se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia.



"O que nos interessa sobretudo é encontrar formas de criar as condições para um diálogo eficaz, de criar as condições para um cessar-fogo o mais depressa possível", disse Guterres antes de conversações com o chefe da diplomacia russa, citado pela AFP.

Guterres em Moscovo dia 26 de abril para encontro com Vladimir Putin Guterres terá em Moscovo uma reunião de trabalho e ainda um almoço com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Esta é a primeira viagem do secretário-geral da ONU à capital russa desde o início da invasão. O primeiro encontro será com Lavrov, seguindo-se posteriormente uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin.

Guterres reconhece que a situação é "complexa, com diferentes interpretações do que está a acontecer", mas acredita ser possível ter um "diálogo sério sobre a melhor forma de trabalhar para minimizar o sofrimento das pessoas", que estão a ser afetadas pelo conflito.

A viagem do secretário-geral da ONU primeiro a Moscovo, e depois a Kiev, acontece num momento em que Guterres e a organização têm sido alvo de críticas pela sua alegada passividade em tomar medidas concretas para travar o conflito que prossegue na Ucrânia.

Guterres em Ancara na segunda-feira antes de reunir com presidentes russo e ucraniano António Guterres vai reunir-se em Ancara com o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, informou o porta-voz do líder da ONU.

Na semana passada, mais de 200 antigos dirigentes da ONU escreveram uma carta a António Guterres, com um apelo para que seja mais proativo em relação ao conflito, pedindo para que atue de forma a assumir a liderança na tentativa de mediar a paz na Ucrânia, sob pena de as Nações Unidas arriscarem-se não apenas a serem irrelevantes como também a sua própria existência.

A confirmação da visita a Moscovo surgiu na sexta-feira e após um pedido feito na terça-feira passada pelo próprio secretário-geral, que, através de uma carta entregue à Missão Permanente da Federação Russa junto da Organização das Nações Unidas (ONU), pediu para ser recebido por Putin.

"O secretário-geral disse que, neste momento de grande perigo e consequências, gostaria de discutir medidas urgentes para trazer a paz à Ucrânia, e o futuro do multilateralismo com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional", disse, após o pedido a Moscovo e a Kiev, o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

Líder da ONU em Kiev na quinta-feira após encontro com Putin em Moscovo Esta semana, mais de 200 antigos dirigentes da ONU dirigiram uma carta a António Guterres, com um apelo para que seja mais proativo em relação a esse conflito.

O porta-voz de António Guterres observou ainda que tanto a Ucrânia, quanto a Rússia, são membros fundadores das Nações Unidas e "sempre foram fortes apoiantes desta Organização".

A ordem das visitas foi, no entanto, criticada, no sábado, por Zelensky, que considerou "ilógica" a decisão de Guterres de se deslocar a Moscovo dois dias antes de ir a Kiev. "É errado ir primeiro à Rússia e vir depois à Ucrânia. Não há justiça nem lógica nessa ordem", acusou.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.