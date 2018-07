Só com ajuda de vários líderes europeus é que o presidente da Comissão Europeia conseguiu sair do palanque da Cimeira da NATO. O político luxemburguês confessou, ao The Sun, que "preferia estar bêbado" a ter tido aquela dor.

António Costa ajuda Juncker com ciática na Cimeira da NATO

O primeiro-ministro português, António Costa, foi em auxílio do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, durante o jantar da NATO da última quarta-feira. Só com a ajuda do chefe de Governo de Portugal, dos líderes governamentais da Albânia, Edi Rama, da Holanda, Mark Rutte, e ainda com o apoio do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o presidente da Comissão Europeia conseguiu descer do palanque e seguir caminho para o jantar oficial de encerramento da cimeira, no Parque do Cinquentenário, em Bruxelas. O diário britânico Daily Mail afirma que o político europeu estava embriagado no evento que aconteceu em Bruxelas. Uma fonte da Comissão Europeia, citado pelo site Politico desmentiu a acusação, esclarecendo que Juncker sofre de ciática. "Preferia estar bêbado", desabafou o presidente da Comissão Europeia ao The Sun.



