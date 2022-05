António Costa aceita convite para ir a Kiev

Guerra na Ucrânia Zelensky diz a Bettel que quer iniciar negociação com Putin "de presidente para presidente"

O presidente ucraniano pediu para falar com o primeiro-ministro luxemburguês depois de esta manhã o chefe de Estado do Grão-Ducado ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem solicitou um cessar-fogo e a resolução do conflito pela via das negociações.