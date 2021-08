A mulher do Príncipe Harry dedicou o seu 40º aniversário às mulheres que perderam o emprego durante a pandemia. E lançou um apelo a 40 amigos num vídeo em que o marido surge de surpresa e causa gargalhadas.

Mundo 1 2 min.

Aniversário

40 anos. Meghan Markle lança vídeo a pedir um presente muito especial. Veja qual é

Redação A mulher do Príncipe Harry dedicou o seu 40º aniversário às mulheres que perderam o emprego durante a pandemia. E lançou um apelo a 40 amigos num vídeo em que o marido surge de surpresa e causa gargalhadas.

A duquesa de Sussex decidiu dedicar o seu 40º aniversário a todas as mulheres que perderam o emprego durante a pandemia. "40x40" é assim que se chama a campanha que lançou na quarta-feira, dia do aniversário num vídeo publicado na Archewell Foundation, a fundação dedicada a causas solidárias que gere com o marido.



"Como estou a celebrar 40 anos, estou a pedir a 40 amigas que doem 40 minutos de seu tempo para ajudar mulheres que estejam a tentar regressar ao mercado de trabalho", diz a duquesa de Sussex numa conversa online com a atriz de Melissa McCarthy pontuada com momentos de humor. Se todos o fizerem conseguimos criar um efeito dominó, realça Meghan Markle.

Durante a conversa o príncipe Harry surge de surpresa, do lado de fora da janela a fazer malabarismos com bolas, e este torna-se o momento mais divertido do vídeo. Embora o pedido da duquesa de Sussex seja muito sério e destinado aos milhões de mulheres não só nos EUA mas em todo o mundo que perderam o seu trabalho, por isso o pedido estende-se aos amigos de todo o mundo, Megan Makle decidiu no final do vídeo deixar alguns momentos do 'making of', e é então que se vê um divertido príncipe a 'estragar' as gravações.

Apesar das relações distantes que os duques de Sussex têm neste momento com a família real inglesa, a rainha Isabel II e os duques de Cambridge, William e Kate, fizeram questão de dar os parabéns a Meghan Markle.

Meghan Markle revela pensamentos suicidas e denuncia racismo na família real Havia preocupações sobre a possível cor escura da pele do então futuro filho dos duques. São acusações feitas numa entrevista a Oprah Winfrey pelo príncipe Harry e pela atriz norte-americana.

Harry e Meghan mudaram-se em 2020 para os Estados Unidos, onde vivem numa mansão em Los Angeles, na Califórnia, com os seus dois filhos, Archie, de dois anos e a bebé Lilibet Diana, de nascida em junho deste ano. Entre os vizinhos têm muitas celebridades famosas, já que este é um dos bairros chiques das estrelas de Hollywood.





Novo livro polémico

De acordo com a polémica entrevista dos duques de Sussex à apresentadora Oprah, em março, a frieza com que Meghan Markle foi tratada pela família real e as atitudes racistas para com a ex-atriz levaram o casal a querer deixar o Reino Unido e a viver nos Estados Unidos.

Entre outras revelações explosivas, o casal relatou que um membro anónimo da família real se tinha preocupado com a cor da pele do seu filho Archie antes de este nascer, uma vez que a sua mãe é afro-americana.

Recentemente, o príncipe Harry anunciou que está a escrever um livro de memórias onde conta os seus "erros" e as "lições que aprendeu", e que será lançado em finais de 2022. O anúncio foi feito pela editora Random House e surpreendeu a família real.

A Fundação Archewell, dirigida por Harry e Meghan Markle, anunciou também que irá produzir uma série animada para a Netflix para encorajar as jovens raparigas a tornarem-se mais fortes, inspiradas por personagens femininas que fizeram história. O casal também assinou parcerias lucrativas com a Netflix e a Spotify.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.