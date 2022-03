São sobretudo cães e gatos de estimação que foram deixados para trás pelos seus donos em fuga da guerra. Mais de 1.500 já passaram por um abrigo em Lviv e estão agora a ser adotados por ucranianos ou por voluntários estrangeiros que os levam para os seus países. (Veja as imagens)

Animais abandonados durante a guerra procuram novo dono

AFP São sobretudo cães e gatos de estimação que foram deixados para trás pelos seus donos em fuga da guerra. Mais de 1.500 já passaram por um abrigo em Lviv e estão agora a ser adotados por ucranianos ou por voluntários estrangeiros que os levam para os seus países. (Veja as imagens)

Um lobo, um bode, corujas e, claro, cães e gatos: a Casa dos Animais Resgatados, em Lviv, acolhe agora todo o tipo de animais de estimação. Todos foram abandonados pelos seus proprietários que fugiram da Ucrânia após a invasão da Rússia.



Um lobo de olhos brilhantes ronda o seu recinto, Boris o bode toma um banho de sol nestes primeiros dias de Primavera e um grupo de corujas alinham-se impassivelmente para observar a situação a partir do seu poleiro sombrio.

Uma dúzia de gatos de Kiev estão alojados num edifício anexo. Noutro local, estão os cães que são agora acarinhados por voluntários que os vêm buscar para os levar a passear no parque ali perto.

Os seus donos residentes de “Kharkiv, Kiev ou Mykolaïv fogem para o estrangeiro via Lviv e muitos deles deixam os seus animais para trás", conta Orest Zalypskiï, o gerente deste abrigo, que antes da guerra só acolhia animais exóticos. Agora é uma nova casa temporária para quem foi abandonado pelos seus donos em fuga à invasão russa. "Esta guerra reforçou o nosso compromisso", diz este jovem de 24 anos.

Segundo a ONU, mais de 3,7 milhões de ucranianos fugiram do país desde o início da invasão russa a 24 de Fevereiro.

Mais de dois milhões de pessoas atravessaram a fronteira para a Polónia, onde a AFP tem visto muitos refugiados a levar cães, gatos, papagaios e tartarugas para a segurança.

Mas em Lviv, a última paragem antes da fronteira polaca a 70 quilómetros de distância, alguns sentem-se incapazes de levar os seus animais de estimação mais longe.

Animais "stressados"

Segundo Orest Zalypskiï, o seu abrigo recolheu 1.500 animais desde o início do conflito, de ucranianos em fuga, mas também de abrigos localizados em "pontos quentes" no leste do país.

Entre 10 a 20 animais foram recolhidos na estação ferroviária de Lviv, entre o caos dos primeiros dias da guerra, quando passageiros desesperados invadiram as carruagens e plataformas.

"Não temos um sistema organizado", diz o responsável do abrigo. "Só temos muitos voluntários que saem para ir buscar os animais”.

Um cão que chegou de uma região devastada pela guerra no leste, não deixou o seu canto durante quinze dias. Um gato, abandonado pelo seu dono que o teve durante sete anos, sente-se completamente perdido.

"Fomos mordidos e arranhados" porque estes animais “estão muito stressados”, conta Orest Zalypskii.

Adotados noutros países

No entanto, os animais não ficam por muito tempo nesta nova casa. Cerca de 200 já foram adotados por residentes de Lviv, mas a maioria deles foram levados por voluntários para a Alemanha, Letónia ou Lituânia.

Na Casa dos Animais Resgatados não existem atualmente gatos para adoção, pois todos eles estão prestes a partir para a Polónia.

É apenas meio-dia, mas Zalypskii já assinou a sua terceira adoção canina do dia. O abrigo está repleto de casais, amigos e famílias que vieram buscar cães para os seus passeios de fim-de-semana.

"Os ucranianos adoram realmente animais", diz Kateryna Chernikova, 36 anos, uma das voluntárias. "Está no seu ADN”, vinca. Com o seu marido Igor e a sua filha Solomiia de quatro anos, Katerina fugiu de Kiev uma semana antes do início da guerra.

A jovem família e as suas duas amigas de quatro patas Apelsinka e Limonadka (Orange e Limonade em francês) vivem em Lviv, que se manteve relativamente intocada pela violência no primeiro mês de guerra, mas nos últimos dias já foi alvo de alguns ataques das tropas russas.

No sábado de manhã de dia 26, na altura em que a AFP se encontrava no abrigo, esta família foi buscar dois cães de caça indisciplinados, a quem foram postas trelas e com eles atravessam os portões deste centro sobre os quais está hasteada uma bandeira ucraniana.

"Quando se anda com um cão, sente-se como se estivesse a viver uma vida normal”, confessa Katerina.

