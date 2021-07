O distrito alemão Anhalt-Bitterfeld diz ter sido "paralisado" por hackers e pode vir a estar offline durante mais de uma semana.

Distrito rural alemão declara "catástrofe" após ciberataque

O distrito de Anhalt-Bitterfeld no estado da Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha, anunciou ter sido vítima de um ataque cibernético e declarou formalmente um desastre após a infiltração de hackers nos seus sistemas informáticos.

O Gabinete Federal Alemão para a Segurança da Informação (BSI), que está a investigar o crime, diz que a declaração o torna a primeira "ciber-catástrofe do país".



Segundo o jornal alemão Deutsche Welle, as autoridades locais confirmaram o crime na sexta-feira, anunciando que "afeta diretamente toda a gama de serviços do distrito, incluindo os negócios dos seus cidadãos, que não podem ser processados neste momento". No sábado, um porta-voz do distrito declarou mesmo à agência Reuters: "Estamos quase completamente paralisados".

As autoridades dizem que o ataque ocorreu na terça-feira passada e que o distrito será provavelmente forçado a permanecer offline durante pelo menos uma semana, deixando-o incapaz de pagar benefícios sociais aos beneficiários ou financiar programas para jovens. A declaração formal de 'catástrofe' permitirá que o distrito de 158.000 residentes receba assistência federal enquanto procura regressar ao serviço de ajuda aos cidadãos.

Os agentes da autoridade não fizeram qualquer menção à identidade das pessoas por detrás do ataque, nem se tinham sido feitos pedidos de resgate. Informaram apenas que vários servidores tinham sido atingidos e que o distrito pôs alguns dos sistemas mais críticos "imediatamente offline" para evitar qualquer outra fuga de dados. Também não foi fornecida qualquer informação sobre a quantidade de dados que já tinham sido comprometidos.

A polícia e os peritos do BSI estão atualmente a investigar o caso para tentar determinar a sua origem, bem como a analisar o vírus de forma a neutralizá-lo. Para esta segunda-feira é esperada um relatório preliminar sobre o sucedido.

Um porta-voz do BSI afirmou ainda que outros distritos e municípios alemães tinham sido atacados no passado, mas nenhum deles tinha declarado 'catástrofe'.

