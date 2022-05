A atriz e realizadora norte-americana esteve na cidade ucraniana e visitou um hospital e a estação de comboios, onde ainda muitos deslocados esperam por uma solução.

Guerra na Ucrânia

Angelina Jolie faz visita surpresa a Lviv, na Ucrânia

Angelina Jolie, Enviada do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, fez uma visita surpresa a Lviv, Ucrânia, no sábado.

"Para todos nós, esta visita foi uma surpresa", escreveu o governador da região de Lviv, Maxim Kozytski, no Telegram.

Num hospital, Jolie visitou crianças feridas no atentado de 8 de abril no exterior da estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que o governador disse ter morto mais de 50 civis.

Angelina também falou com ucranianos que tiveram de fugir dos combates e com voluntários que prestam apoio psicológico aos deslocados na estação de comboios de Lviv. Num momento de mais tensão na estação, as sirenes chegaram a tocar e a comitiva da atriz teve de se abrigar.

Mas, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais, ainda teve tempo de parar num café da cidade para uma pausa, surpreendente quem lá estava.

Mais de 7,7 milhões de pessoas deixaram as suas casas mas ainda estão na Ucrânia, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).





