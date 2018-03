Chanceler alemã recebeu 364 dos 709 votos na primeira volta da votação no Bundestag.

Angela Merkel toma posse para o quarto mandato

Angela Merkel assumiu oficialmente o cargo de chanceler para o seu quarto mandato, depois de a votação à primeira volta no Bundestag lhe ter conferido 364 dos 709 votos possíveis.

De acordo com a imprensa internacional, Merkel recebeu 11 votos acima do necessário para a maioria absoluta, mas menos 35 do que seria de esperar caso os elementos do Governo da grande coligação votassem todos a seu favor.



A chanceler recebeu, em seguida, aplausos de pé, cumprimentos e ramos de flores, conforme relata o diário The Guardian, que lembra também as presenças, na galeria, "da mãe de Merkel, Herlind Kasner, de 89 anos, do marido, Joachim Sauer, e de Beate Baumann, sua conselheira de há muitos anos".

O dia de Merkel inclui ainda uma visita ao presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, onde recebe a carta de indigitação; o regresso ao Bundestag para a cerimónia de juramento; a tomada de posse dos ministros e uma primeira reunião do novo Executivo.



