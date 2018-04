Ex-ministra do Trabalho eleita com 66% dos votos no congresso extraordinário do partido, realizado em Wiesbaden.

Andrea Nahles é a primeira mulher a mandar no SPD

Olaf Scholz, ministro das Finanças e até agora líder interino dos sociais-democratas alemães, chamou à eleição da primeira mulher líder do partido em 155 anos "um momento histórico e um sinal de progresso desejado há muito tempo": Andrea Nahles, antiga líder da juventude social-democrata e ex-ministra do Trabalho, de 47 anos, foi eleita pelos delegados do SPD, no congresso extraordinário realizado em Wiesbaden, com 66% dos votos contra os 41% atribuídos a Simone Lange, uma ex-agente policial com 41 anos que é lider camarária em Flensburg.

"O que mais falta neste mundo globalizado, liberal e turbo-digitalizado é solidariedade", afirmou Nahles", declarando que o SPD irá bater-se "por justiça e bem-estar social". No seu discurso, Andrea Nahles mostrou-se ainda favorável "a salários decentes numa era em que a tecnologia está a destruir milhares de postos de trabalho" e a "uma política internacional por parte da União Europeia que defenda o pacifismo e a cooperação".

"Estamos a quebrar barreiras no SPD e vamos continuar a fazê-lo", salientou a nova líder, em tom determinado.

