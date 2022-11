Para os delitos considerados pela lei islâmica como os mais graves estão previstas penas rígidas que incluem castigos corporais como execuções públicas, apedrejamentos, açoitamentos ou amputação de membros.

Mundo 4 min.

Afeganistão

Amputações e execuções públicas. Tallibãs recuperam lei islâmica ultra restrita

Redação Para os delitos considerados pela lei islâmica como os mais graves estão previstas penas rígidas que incluem castigos corporais como execuções públicas, apedrejamentos, açoitamentos ou amputação de membros.

A promessa feita pelo regime talibã, em agosto de 2021, de governar com uma versão mais benevolente da lei sharia (conjunto de normas islâmicas) durou pouco mais de um ano.

O líder supremo do Afeganistão ordenou aos juízes que implementassem integralmente aspetos da lei islâmica contra "crimes graves" que incluem execuções públicas, apedrejamentos, açoitamentos e amputação de membros, disse o porta-voz principal dos Taliban, Zabihullah Mujahid no Twitter no domingo.

Segundo o porta-voz, esta norma "obrigatória" partiu do líder supremo, Hibatullah Akhundzada, após uma reunião com um grupo de juízes. Akhundzada, que não foi filmado ou fotografado em público desde que os talibãs voltaram ao poder, em agosto de 2021, governa o país por decreto a partir de Kandar, região situada no sul do Afeganistão e considerada o berço do movimento fundamentalista islâmico.

"Examinem cuidadosamente os casos de ladrões, sequestradores e insurgentes", escreveu o porta-voz, citando Akhundzada. "Nos casos em que existam condições [para aplicar] a 'sharia' [lei islâmica], é obrigatório aplicar" todas as sanções previstas, acrescentou, sem avançar mais pormenores.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O líder supremo do movimento refere-se aos delitos considerados pela lei islâmica como os mais graves e para os quais são previstas penas rígidas, incluindo castigos corporais. Nesta lista incluem-se o adultério, acusação falsa de adultério, consumo de álcool, roubo, crimes com violência ou ameaças, deserção e rebelião.

Segundo os estudiosos islâmicos, a condenação por alguma destas acusações exige um grau muito alto de prova, incluindo, no caso de adultério, a confissão ou testemunho de quatro homens muçulmanos adultos.

Promessas em vão

Neste quase ano e meio no poder, os talibã têm reforçado aos poucos a aplicação da lei Sharia - ao contrário do que prometeram no início da governação talibã - que afeta sobretudo a vida e segurança das mulheres, que viram os direitos conquistados nos últimos 20 anos serem novamente negados.

Mulheres estão proibidas de passear em parques e jardins no Afeganistão Há meses que os parques estavam divididos, com dias e horários distintos para mulheres e homens, para que estes não se cruzassem.

A maioria perdeu o emprego ou recebe salários miseráveis para ficar em casa, além de enfrentar a proibição de viajar sem estarem acompanhadas de um parente do sexo masculino e a obrigação de usar burca ou 'hijab' (véu que cobre todos os cabelos) quando saem de casa.

Na semana passada, os talibã proibiram-nas de entrar em parques, jardins, pavilhões desportivos, ginásio e banhos públicos, um do poucos rasgos de liberdade a que estavam habituadas.









(Com Lusa*)





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.