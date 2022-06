A União Europeia prometeu realojar 20 mil refugiados este ano, mas ficou-se por 4.075 até agora.

Amnistia Internacional pede à UE que cumpra promessas sobre refugiados

Telma MIGUEL A União Europeia prometeu realojar 20 mil refugiados este ano, mas ficou-se por 4.075 até agora. Sete organizações internacionais escreveram esta segunda-feira uma carta aberta a pedir aos governos europeus que liderem no acolhimento digno. A EU está a discutir uma nova lei sobre refugiados para substituir o caos do passado.

O momento é o ideal para, pegando na solidariedade do mundo perante os refugiados ucranianos – cerca de 6 milhões deixaram o país desde fim de fevereiro –, a União Europeia dê os passos necessários para cumprir as promessas feitas e comprometer-se com números e objetivos maiores. É esse o pedido feito por sete das principais organizações de direitos humanos e apoio a refugiados.

Esta segunda-feira, a Amnistia Internacional, o International Rescue Committee (organização criada em 1933 por Albert Einstein e atualmente dirigido pelo político inglês David Miliband), a Caritas Europa, a Comissão da Igreja para os Migrantes na Europa, o Conselho Europeu para Refugiados e Exílio, A Cruz Vermelha Europa e a Comissão Internacional Católica para as Migrações escreveram uma carta aberta onde pedem que sejam feitos “investimentos urgentes para que os programas de realojamento não fiquem em suspenso ou sejam cortados como resultado da pressão sobre os sistemas de asilo da UE e da falta de um planeamento de longo prazo da capacidade de receção e do programa de realojamento”.

De momento, uma revisão da atual lei de migrações está a ser discutida pelas instituições europeias e prevê um esquema de solidariedade entre os países no acolhimento de migrantes (normalmente são os países vizinhos aos conflitos ou catástrofes que carregam o peso de alojar refugiados).

Mas o novo Pacote de Migrações e Asilo, proposto pela Comissão Europeia em setembro de 2020, também foi alvo de críticas, incluindo por parte da Amnistia Internacional, por impor condições hercúleas aos requerentes de asilo para ficarem em território europeu. O projeto também foi acusado de criar uma Fortaleza Europa. A lei tem ainda que passar por várias fases, até ser publicada e entrar em vigor.

Num momento em que as necessidades de proteção humanitária e realojamento de migrantes, a nível mundial, estão a disparar, a “UE deve liderar pelo exemplo e agir no seu compromisso de criar e expandir meios de oferecer proteção para pessoas que precisam”.

Durante os dois anos de covid-19, o apoio internacional aos migrantes diminuiu, mas agora é a altura de “aproveitar a solidariedade mundial para os milhões de ucranianos que fogem do seu país para fortalecer e dignificar a receção para todos os refugiados, independentemente do seu país de origem”, entendem os signatários do documento.

Países pobres acolhem 86% dos refugiados

A União Europeia, entendem as referidas organizações, nunca concretizou a sua promessa de 2019 no Fórum Mundial de Refugiados de realojar 30 mil refugiados nem em 2020, nem em 2021. E, de acordo com o Alto Comissariado para os Refugiados da ONU (UNHCR), apenas 8.314 refugiados foram realojados na UE em 2020, menos de metade dos 20 mil que foram realojados em 2019.

Em 2021, apenas 15.660 refugiados foram realojados em 12 países da União Europeia. Ou seja, a Europa está a deixar os seus refugiados nos locais de receção, nos países fronteira, e como é conhecido, em condições muito aquém de um tratamento humanitário.

A covid-19 é em parte responsável pelo congelamento dos esforços europeus, mas, dizem agora as organizações internacionais, “os programas de realojamento ainda não voltaram à escala normal”.

Em todo o mundo, e não só na UE, são os países mais pobres que carregam o peso de acolher refugiados: 86% de todos os refugiados no mundo permanecem nestes países.

Até ao momento, e estamos a meio do ano, a UE não publicou os números de pessoas realojadas, embora a Comissão tenha indicado em dezembro de 2021 que iria realojar 20 mil refugiados em 2022 em 15 países, além dos cerca de 40 mil afegãos em risco que seriam realojados entre 2021 e 2022. O documento publicado refere que os números conhecidos de pessoas realojadas na UE é de 4.075 refugiados que foram distribuídos pelos vários países desde o princípio do ano. “Há uma falta de clareza nos processos de comunicação dos Estados-membros e uma opacidade na sua publicação”, sustentam os subscritores.

Mas na carta aberta, as organizações signatárias entendem que, “este é um momento de viragem para os países investirem em programas de realojamento ambiciosos, multianuais e resistentes, mobilizando a solidariedade sem precedentes para com os refugiados ucranianos”, e pedem aos governos que tomem as medidas corajosas certas. À UE, pedem que cumpra urgentemente a promessa de realojar 20 mil pessoas em 2022, e que cumpra a promessa também em relação aos afegãos. E, igualmente, que continue nos próximos anos a expandir os seus programas de realojamento.

A partir de 1 de julho, é esperado que os vários países assinem os seus compromissos na questão dos refugiados. E, por isso, as organizações internacionais pedem à UE que se comprometam a dar novo país e nova casa a pelo menos 40 mil pessoas que pedem proteção no bloco europeu. E, especialmente, cerca de 45 mil afegãos nos próximos cinco anos. Pede-se ainda que os esquemas de realojamento sejam reforçados e que todos os fundos disponíveis sejam de facto aplicados. Os Estados-membros e as instituições devem, também, respeitar o direito de procurar asilo na EU. E o realojamento de refugiados deve ser uma responsabilidade distribuída por todos.

Do que o mundo precisa agora: dar casa aos 100 milhões que fugiram em 2022

Este ano, o número de refugiados atingiu o número recorde de 100 milhões de pessoas que, por vários motivos (conflitos, alterações climáticas e perseguições), tiveram que fugir de casa e dos seus países. A UNHCR estima que 1.47 mil milhões de pessoas esteja no total, neste momento, a precisar de ser realojada. E que o número cresça em 2023.

O aumento das tensões e a diminuição da oferta de apoio em tempos de covid-19 causaram um forte impacto nas pessoas que “ficaram no limbo” depois de fugirem de países como a Síria, o Afeganistão, a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul ou a Eritreia.

Por outro lado, a guerra na Ucrânia está ainda a colocar maior pressão nos países em conflito ou em situações de fome, com o aumento dos preços da energia e dos alimentos e da falta de fornecimento de cerais. E isto repercute-se sobre as populações de refigiados.

A questão é especialmente dramática nos países que fazem fronteira com a Síria e que estão a sofrer os efeitos secundários da guerra na Europa. Por exemplo, no Líbano, nove em cada dez famílias de refugiados vive em extrema pobreza. Resultado de várias crises que se sobrepõem, a inflação dos bens alimentares neste país subiu 400% desde 2019.

323 milhões em risco de fome extrema devido à guerra na Ucrânia

Segundo o Programa Alimentar Mundial da ONU, cerca de 323 milhões de pessoas (32 vezes a população portuguesa) podem passar fome extrema em 2022 devido à guerra na Ucrânia. E este risco existe sobretudo em países que já estão a sofrer crises humanitárias.

Na região do Corno de África, mais de 13 milhões de pessoas estão em risco de fome extrema devido aos cereais que não têm saído dos portos do Mar Negro. A Somália será um dos mais afetados, uma vez que 92% do trigo que consome vem da Ucrânia. O Líbano, cuja crise se agudizou com a destruição de parte de Beirute numa explosão em agosto de 2020, acolhe 1.5 milhões de refugiados sírios e recebe 96% do trigo da Ucrânia e da Rússia.

