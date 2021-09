Recorrendo a técnicas digitais, a organização de direitos humanos provou que 32 afegãos foram empurrados pela Polónia para a Bielorrússia, em condições “horrendas”.

Crise humanitária

Amnistia Internacional acusa Polónia de maus tratos a refugiados afegãos

Telma MIGUEL Recorrendo a técnicas digitais, a organização de direitos humanos provou que 32 afegãos foram empurrados pela Polónia para a Bielorrússia, em condições “horrendas”.

Um relatório da Amnistia Internacional (AI) divulgado hoje revela que 32 migrantes que estavam encurralados entre a Polónia e a Bielorrússia sem comida, água potável e abrigo, a 18 de agosto atravessaram a fronteira para território polaco e viram-se cercados de forças de segurança polacas. Recorrendo a imagens de satélite e reconstrução 3D, a AI detetou a movimentação do grupo da Polónia de volta para o lado bielorrusso, um dia depois, naquilo que esta organização considera ser um “pushback” (retorno forçado) ilegal de pessoas em risco.

“A Polónia tem obrigado este grupo das pessoas a permanecer em condições horrendas durante semanas. A nossa análise mostra irrefutavelmente que a 18 de agosto, a sua posição mudou da Polónia para a Bielorrússia, o que sugere que foram vítimas de um “pushback” ilegal, disse Eve Geddie, diretora do gabinete da Amnistia Internacional junto das instituições europeias. A 20 de Agosto, todos os 32 afegãos encurralados na fronteira assinaram pedidos de proteção internacional, mostrando vontade de ficar na Polónia.

“A situação horrível que o grupo afegão enfrenta foi criada pelo governo polaco”, acusa Eve Geddie. As instituições europeias ainda não se pronunciaram sobre a posição da Polónia em relação a uma onda de migrantes na fronteira com a Bielorrússia, a maioria provenientes do Médio Oriente, e têm acusado o governo de Lukashenko na Bielorrússia de promover o tráfico de migrantes para território europeu, numa forma de “ameaça híbrida” contra a UE.

Hoje, a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylia Johansson, encontra-se com o primeiro ministro polaco Mateusz Morawiecki para discutir a situação de refugiados na fronteira e as acusações de aplicação de força ilegal no tratamento dos migrantes.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a 25 de agosto instruíra a Polónia a fornecer apoio ao grupo, incluindo “água, comida, cuidados médicos e, se possível, abrigo temporário”. O apoio que a Polónia deveria fornecer aos refugiados não chegou a acontecer. O grupo revelou que numa primeira tentativa de entrar na Polónia, a 8 de agosto, foram obrigados a retirar para a floresta bielorrussa. Os 27 homens, quatro mulheres e uma adolescente de 15 anos, encontram-se encurralados entre as forças de segurança polacas e bielorrussas, em condições meteorológicas de frio noturno extremo.

A fronteira entre a Bielorrússia e os países vizinhos da União Europeia, Polónia, Lituânia e Letónia, é uma nova frente de desastre humanitário.

Na semana passada cinco migrantes, originários do Médio Oriente, morreram entre a Polónia e a Bielorrússia, de hipotermia e exaustão.

A 2 de setembro, a Polónia declarou o estado de emergência na sua fronteira com a Bielorrússia, limitando o acesso de jornalistas e organizações não governamentais. A AI sustenta que esta falsa situação de emergência tem impedido a inspeção de potenciais violações de direitos humanos no terreno.

“Repelir pessoas que se candidatam a asilo sem uma avaliação individual sobre as suas necessidades de proteção é uma violação do direito internacional e da lei europeia”, considera Eve Geddie.

Há países que estão a tentar legalizar os “pushbacks”. A Lituânia, que também faz fronteira com a Bielorrússia, é um dos países que tem proposto no Conselho Europeu a autorização da prática.

A responsável da AI em Bruxelas salientou, no entanto, que “a introdução de novas leis e medidas para legalizar os pushbacks não têm consequências” a nível do direito internacional.

