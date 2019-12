Crueldade com bichos, mentiras sobre os cadáveres e águas tóxicas a desaguar na floresta. Além de ilegalidades com trabalhadores. O diretor do zoo vai responder por tudo isto.

Amnéville: O zoo dos horrores com maus tratos a animais que acabam em mortes escondidas

Paula SANTOS FERREIRA Crueldade com bichos, mentiras sobre os cadáveres e águas tóxicas a desaguar na floresta. Além de ilegalidades com trabalhadores. O diretor do zoo vai responder por tudo isto.

Os relatos são feitos por antigos funcionários e a crueldade e ilegalidade afeta todas as áreas do Zoo de Amnéville, em Moselle, França, de acordo com uma grande investigação realizada pela radio francesa France Bleu Lorraine.



Os casos denunciados são tão graves que o tribunal de Metz já convocou o diretor do Zoo, Michel Louis para uma audiência, no próximo dia 18. E a Liga dos Animais francesa já lançou a petição 'Condene a crueldade para com os animais', que pode assinar aqui, relativa a este zoo.

Um parque que tem dívidas de 53 milhões de euros está num processo de insolvência e sabe-se agora que durante anos foram praticadas irregularidades com os animais, o meio ambiente e os trabalhadores.

Houve vários animais que morreram devido a erros médicos e descuidos ou teimosias.

Mortes que podiam ter sido evitadas

Foi o que aconteceu com o gorila Yakwanza, em 2017, revelaram funcionários ao France Bleu Lorraine.

A causa oficial da morte foi uma ruptura de aneurisma. Foi assim que foi anunciada a morte de Yakwanza pelo Zoo à imprensa e ao exterior.

Só que a verdade é bem diferente, garante quem lá trabalhou: o gorila morreu devido a um erro num tratamento médico, alguém calculou mal a dose de anestesia que se revelou fatal, contaram os antigos funcionários.

Também o leão-marinho Watson, um dos animais famosos do zoo, faleceu em junho devido ao mesmo erro, conta Sandrine. Esta funcionária acredita que ele estava doente com tuberculose, mas também ajudou muito o cloro excessivo que era colocado nas águas onde estes animais se encontravam.

Alegadamente o diretor do zoo ordenava que a água estivesse “o mais azul possível”, pelo que eram colocadas doses muito superiores de cloro às aconselhadas e regulamentadas. Contaram os trabalhadores que os animais ficavam com os olhos inflamados, feridos e doentes.

Há também o caso de um crocodilo que faleceu “devido a um erro na temperatura da água”, conta Alexandre.

Bichos enterrados no zoo

A morte e os desaparecimentos dos falecidos estavam envoltos noutra grande mentira para ocultar a realidade cheia de ilegalidades.

Como a direção não queria gastar dinheiro nos procedimentos corretos após a morte dos bichos, estes eram secretamente enterrados no jardim zoológico ou na floresta próxima.

“Enterrámos o elefante Catarina”, admite Julie contando que antes lhe retiraram o crânio, uma prática comum para ser estudado. Albert adiantou que enterrou “um leão, um puma, uma jibóia”.

Até uma girafa foi enterrada para se poupar dinheiro.

Os funcionários também argumentaram que os animais mortos foram simplesmente enterrados no zoológico e na floresta para economizar dinheiro. Eles também disseram que os anúncios oficiais de transferências de animais para outros jardins zoológicos que o zoo emitia eram falsos e muitas vezes era assim que escondiam o desaparecimento destes animais que morriam.

Calamidade ambiental na floresta

Segundo relatos feitos à France Bleu, há vários canos ligados aos lagos dos animais, no zoo que escoam diretamente as águas para a floresta, onde ali desaguam também os excrementos dos bichos. Juntamente com as águas estão misturados produtos químicos nocivos, como o cloro, que deviam ser separados e nunca deitados para o meio-ambiente, sob pena de poluir os solos.

200 queixas em tribunal

Em fevereiro, Michel Louis, o diretor do parque irá a tribunal responder por 200 queixas feitas por trabalhadores que envolvem desde chantagem, acusações de assédio, a demissões sem justa causa, e salários excessivos pagos a alguns funcionários. A investigação do France Bleu revela a existência de uma lista com mais de 200 nomes de funcionários e definições sobre cada um deles, nada simpáticas pela qual a direção escolhia as suas preferências.

Assim está este famoso Zoo em Mosele que durante muito tempo cometeu atrocidades para com os animais.

